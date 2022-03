El mundo del cine se viste de tiros largos para la gala de inauguración del 25 Festival de Málaga, que se celebra este viernes en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Con Pepón Nieto como maestro de ceremonias y la actuación de Manolo García, son muchos los actores y actrices que no se han querido perder esta cita tan importante para el cine español. Además, regresa a sus fechas originales después de la pandemia provocada por el coronavirus que obligó a la edición del 2020 a cancelarla y el pasado año modificó sus fechas y se celebró el Festival en el mes de mayo. Desde María León a Vanesa Romero o María Botto: muchas artistas han desfilado por su alfombra roja.

Ahora, los malagueños vuelven a disfrutar de estas fechas tan esperadas. Esta 25 edición arranca este viernes 18 con la gala inaugural hasta el próximo 27 de marzo. A pesar de que el último día será el domingo que viene, la gran gala final tendrá lugar el sábado en la tarde. Pero, pasito a pasito. Vamos a ir deleitándonos con todos los estrenos y los lookazos que prometen dejarnos nuestras actrices patrias.

El Festival de Málaga da el pistoletazo de salida: María León o Vanesa Romero, las grandes protagonistas

Y es que estos días son la ocasión idónea para conocer los últimos estrenos en la pequeña y gran pantalla, además de la oportunidad perfecta para descubrir cuáles son las tendencias del verano y cómo deciden llevarlas nuestras actrices favoritas. Eso sí. Este año hemos sufrido un cambio. Si habitualmente se despliega la alfombra roja por el Teatro Cervantes, un lugar emblemático ya para el certamen más importante de nuestro país, este año la gala inaugural tiene lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Esta decisión ha sido tomada para poder acoger a un mayor número de espectadores y ampliar así el aforo. Sin embargo, esto no ha sido motivo para no ver el desfile de grandes personalidades lucir sus mejores galas a las puertas de este centro deportivo, que se ha engalanado para la ocasión.

A esta primera gran cita no han faltado grandes estrellas patrias de la talla de Vanesa Romero, María León, Elena Sánchez o Adriana Torrebejano, entre otros rostros conocidos. Han sacado sus mejores galas y han hecho de la gala de inaugural del Festival de Málaga un desfile de moda. Eso sí, sus looks han sido de lo más atrevidos y sorprendidos. Cortes estratégicos, versiones mini, brillantes, plumas, faldas de tul… no ha faltado ningún detalle en la red carpet por la que han desfilado nuestras actrices favoritas derrochando glamour y estilo. Nos adentramos en el mundo de la moda y de las tendencias con la primera gran alfombra roja del Festival de Málaga, que dará mucho de que hablar. ¡No te la pierdas!