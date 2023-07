Si estás harta de ver en todos los escaparates lo mismo y quieres incorporar una prenda diferente y original a tu armario, no te puedes perder el artículo de hoy. Vanesa Lorenzo, reconocida modelo, ha cautivado a todos con su última elección de moda: un exquisito vestido vintage de inspiración oriental. ¿Cómo podemos incluir este tipo de prendas en nuestros looks? Te damos las claves a continuación.

La esposa de Carles Puyol siempre sorprende al probar con distintos estilos y arriesgar con prendas que otras ni imaginarían siquiera probarse. Es por ello que Vanesa Lorenzo se ha convertido en todo un referente de estilo. En esta ocasión, la influencer se ha dejado ver con un encantador vestido con cuello mao y corte mini en un delicado tono azul bebé. Y lo mejor de todo es que ahora, gracias a Aliexpress, puedes conseguir una copia low cost y lucir como una estrella sin gastar una fortuna.

Vanesa Lorenzo ha combinado su vestido oriental con un moño desenfadado

El cuello mao, una tendencia que ha regresado de manera triunfal, tiene una historia y un origen fascinante en la moda oriental. Este estilo de cuello, también conocido como cuello mandarín, tiene sus raíces en la antigua China, en la que se usaba como símbolo de estatus y jerarquía social. Con el tiempo, este diseño traspasó fronteras y se convirtió en un elemento icónico y distintivo en la moda asiática que hace años llegó a Europa.

El vestido que ha enamorado a Vanesa Lorenzo es un homenaje perfecto a esta tradicional moda oriental, fusionando su encanto histórico con una modernidad fresca. El corte mini añade un toque juvenil y coqueto, mientras que el delicado color azul bebé aporta un aire de serenidad que combina a la perfección con su rubio dorado.

El peinado también juega un papel esencial en este look inspirado en la moda asiática. Un moño alto, adornado con palillos al estilo geisha pero ajustado de manera desenfadada o, como dicen ahora, messy fue la clave de su look beauty. Este peinado es una muestra más del impecable estilo de Vanesa Lorenzo, quien con frecuencia coquetea con elementos asiáticos en sus looks, logrando una fusión única y fascinante.

COMPRAR VESTIDO DE CUELLO MAO

La moda es un arte que trasciende fronteras y culturas, y Vanesa Lorenzo nos ha demostrado que la elegancia oriental puede ser llevada con maestría en cualquier parte del mundo. Su vestido de aires orientales ha sido la inspiración detrás de muchas copias low cost en plataformas como Aliexpress, permitiendo que todas podamos disfrutar de este encantador y sofisticado estilo sin dejar una gran suma de dinero. ¡Hazte con uno para triunfar con tu look como hizo la modelo!