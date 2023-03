Vanesa Lorenzo ha hecho gala de su gusto alternativo con unas preciosas gafas de sol de madera que queremos incluir en todos nuestros looks casual.

A la famosa gurú del yoga le encanta desconectar durante el fin de semana y acercarse a la naturaleza. Este domingo ha sacado un rato para subir a la montaña con su marido y sus hijos y disfrutar de la nieve. Hasta para ir al campo, la modelo de Armani tiene un perfecto listo para sorprendernos. Hoy, de nuevo, Vanesa Lorenzo ha hecho gala de su gusto original y ha estrenado un accesorio que nos ha encantado. ¿Quieres descubrirlo? Quédate con nosotros hasta el final.

¿Cuál ha sido el acertadísimo complemento que ha estrenado la mujer de Carles Puyol en su día en la montaña? Unas gafas de sol de madera con un diseño precioso que, por supuesto, queremos copiarle. Está claro que la influencer tiene la capacidad de crear estilismos únicos y que gritan a voces "Vanesa", pues este look, no puede ser más ella. Sus gafas de sol tenían un diseño muy curioso, pues la montura estaba hecha de madera clara veteada y solo cubría la parte superior del cristal, dejando la parte de abajo completamente desnuda. El estilo cat eye o gatuno de su montura está completamente en boga, aunque durante esta temporada los colores vibrantes y chillones son el trend más sonado, ella no tiene miedo de ir a contracorriente. Desde hace unos años, la madera empezó a integrarse en la moda sostenible y han sido muchas las firmas que han incluido este material en sus diseños.

Gorro camel y gafas de sol de madera, el binomio perfecto de Vanesa Lorenzo para un look casual

Este año los materiales como el carey, la resina y el acetato son los materiales más socorridos a la hora de diseñar gafas a todo color o con montura XXL. Si hay una tendencia clara es que el tamaño de las gafas en 2023 sí importa. Pero Vanesa que hoy ha tenido que enfundarse en un winter look para hacer el gamberro con sus hijos en la nieve, se ha enfundado en un plumas negro de Nike, se ha puesto un gorro de canalé en color camel y ha puesto la guinda con sus gafas de madera. Un outfit súper acertado. Hemos hecho una selección de gafas con montura de madera para que podáis imitar su estilismo. ¡Descúbrelas en la galería!