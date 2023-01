Con las rebajas a la vuelta de la esquina seguro que sois muchas las que necesitáis inspiración para crear nuevos looks. Uno de los must have de este invierno son los pantalones wide leg, no pueden faltar en tu lista de deseos porque son súper versátiles y estilizan mucho la figura. Será la prenda que debéis tener en mente si lo que queréis es un diseño que funcione de comodín para crear muchos looks. Vanesa Lorenzo siempre está al tanto de las últimas tendencias de moda y es un ejemplo de estilo, por muy casual que vaya, siempre derrocha elegancia. Te contamos todos los detalles de su último outfit a continuación y te damos recomendaciones para conseguir un estilismo parecido.

La modelo ha viajado junto a su marido, Carles Puyol, a Tokio en estos últimos días de fiestas navideñas. Allí ha disfrutado de la naturaleza, la tranquilidad y la gostronomía de la ciudad y ha llenado la maleta de prendas que encajaban a la perfección con el viaje. ¿Qué firma no podía faltar entre las prendas de su estilismo en la capital de Japón? Kenzo, por supuesto. La influencer tiene un gusto muy especial para elegir sus estilismos, además logra siempre poner su sello y plasmar su personalidad en ellos.

Vanesa Lorenzo estrena un abrigo súper original en Tokio

Por un lado, Vanesa se enfundó en unos pantalones wide leg con pinzas en color camel de la firma Kenzo, que están completamente agotados en la web. Este modelo de pantalones le dan mucho dinamismo al estilismo, el corte hace que las piernas se vean mucho más delgadas y nuestros glúteos se marcan mucho más al ser un tejido que se adapta a nuestro cuerpo.

Además, estos pantalones al ser entallados y de tiro alto ajustan nuestra cintura y combinados con un top de manga larga ceñido obtenemos un look sencillo, pero muy chic. No obstante, Vanesa ha decidido incorporar un jersey de tipo cárdigan con canalé en color verde botella y escote en pico muy elegante. El jersey contaba con unos botones de carey y un escote en pico que hace que nuestro cuello se vea un poco más largo y realza nuestro busto. Por descontado, esta prenda era también de Kenzo, también agotada en la web de la firma japonesa.

Jersey tipo cárdigan y pantalones wide leg, la combinación perfecta

Para completar su look, la gurú de la vida saludable se calzó unas deportivas blancas con suela XXL con detalles en color camel que encajaban a las mil maravillas con los pantalones. Estas sneakers blancas son ideales para incorporar en un look casual y regalar a nuestras piernas unos centímetros extra.

La pieza estrella del estilismo fue un abrigo de la firma Paul Smith con un corte recto, un largo tres cuartos y sin solapas. Lo original de la prenda era su tejido con bándas horizontales con pelo corto en azul marino alternadas con líneas verdes entretejidas. La combinación de colores era insuperable, pues unificaba el jersey verde en el look y le daba el toque invernal que le faltaba a su outfit. Un estilismo de 10 que podemos copiar haciéndonos con dos prendas muy básicas durante estas rebajas. Recordad, los pantalones de pata de elefante con pinzas y un buen cárdigan de color neutro nos salvarán de lunes a domingo.