"Puff ¿y mañana qué me pongo para ir a trabajar?" Esta es una de las frases que más nos repetimos a lo largo del año, algo que no deja de resultar curioso porque en muchas famosas encontramos la inspiración que necesitamos para crear looks de oficina eficientes y muy fáciles. Los códigos de vestimenta para ir bien al trabajo son más sencillos de lo que parecen. Por eso, nos encanta el último estilismo que Sassa de Osma ha creado con prendas básicas y cómodas.

Si nos atenemos al último look de la princesa de Hannover, tenemos ante nosotras el uniforme perfecto para arrasar en estilo durante la época de entretiempo del 2023. Además, su propuesta se adapta al estilo propio de cualquier mujer en general porque es muy sencillo y todoterreno.

El outfit de Sassa consiste en una camiseta básica de manga corta en color blanco, vaqueros de tiro alto rectas, botas, y complementos en color dorado. El resultado es un look práctico e inequívoco de entretiempo, y está formado con prendas que seguro tienes en tu armario.

Dicho todo lo anterior, hemos recopilado las piezas clave de su look con prendas de Zara, y que prometen salvarnos la vuelta al trabajo.

Copia el uniforme de trabajo de Sassa de Osma con prendas low cost

Nadie mejor que Sassa de Osma para guiarnos en lo que a uniformes de otoño se refiere: la mujer de Christian de Hannover es diseñadora y dirige la firma Mois & Sass junto con Moira Laporta. Para imitar su look solo vas a necesitar cuatro piezas atemporales: una camiseta básica blanca, unos pantalones vaqueros de color azul, unas botas o botines de ante y un bolso bandolera a contraste.

Ah, y no podemos olvidarnos del beauty look. Y es que el recogido o moño baja con raya al medio que lleva también son determinantes a la hora de conseguir la actitud necesaria para hacer que su puesta en escena sea impecable.

¡Sigue bajando para descubrir las prendas clave!

1 de 6 El uniforme de Sassa de Osma para ir al oficina cómoda y con estilo Este look de Sassa nos ha hecho replantearnos cómo debemos ir vestidas a la oficia de cara a septiembre. ¡Lo hemos copiado de pies a cabeza! Su "uniforme" consiste en combinar un pantalón vaquero recto con una camiseta blanca básica y unos botines de ante, tan sencillo como estiloso. 2 de 6 Jeans de tiro alto de Zara. 25,99 euros Jeans de tiro alto con cinco bolsillos y efecto lavado. 3 de 6 Camiseta Rib de Zara. 7,95 euros Camiseta de cuello redondo y manga corta. 4 de 6 Botín de tacón de estilo cowboy de piel. 55,95 euros Zapato de tacón tipo botín en piel, de estilo cowboy y acabado en punta. 5 de 6 Bolso bandolera solapa de Zara. 29,95 euros Bolso formato bandolera con tres compartimentos interiores, a ajustable y extraíble de tejido tipo canvas y asa de cadena. 6 de 6 Pack de tres collares de Zara. 12,95 euros Collar de eslabones metálicos en dorado.