Tweed y deportivas: el 'lookazo' de Paula Echevarría en sus vacaciones

Si hay una prenda que no ha dejado de cosechar éxitos durante esta primavera y que ha sabido reinventarse, esa ha sido la chaqueta de tweed. Todas las colecciones de moda de mujer han incluido, por lo menos, dos prendas confeccionadas en este tejido tan elegante. Aunque todas asociamos el tweed a Cocó Chanel y a los dos piezas más elegantes y formales, es una prenda que está empezando a infiltrarse en la moda casual. Buen ejemplo de este hecho es el look que ha llevado durante sus vacaciones de Semana Santa Paula Echevarría. Analizamos el look de la asturiana a continuación y te traemos todas y cada una de las prendaas que ha usado para crearlo. ¡No te lo pierdas!

La influencer se ha ido unos días a su tierra a disfrutar de sus vacaciones y ha llenado su maleta de prendas de última tendencia de moda. En su primer día en Asturias, la actriz ha creado un look de paseo perfecto combinando distintas firmas y estilos. Por un lado, en su parte superior agregó un top, de su última colección con Primark, con un corte básico y una serigrafía en el pecho con sus iniciales. Sobre el top Paula se puso una chaqueta de tweed súper moderna, que lucía un acabado deshilachado formando pequeños flecos en empuñaduras y solapas. El entretejido blanco y negro de la prenda incluía también pedrería de colores y una botonadura frontal dorada. Una chaqueta de The Extreme Collection que bien podía haber usado en un look elegante, pero que prefirió darle un aire casual con el resto de prendas.

Tweed y deportivas: las claves del último look de Paula Echevarría

La parte inferior estaba formada por unos pantalones de corte sastre en color negro, con pinzas de la marca Stradivarius. Pero, sin duda, el punto fuerte del look fueron las zapatillas New Balance unisex en su modelo MR530, unas de las más buscadas esta temporada y que no dejan de agotarse en todas las tiendas. Este es sólo un ejemplo más de que el estilo gorpcore lo está inundando todo de zapatillas de treckking. Para ponerle la guinda a su outfit, la novia de Miguel Torres se puso una gorra de la firma Celine y un bolso mini de Susana Kumar.

Desliza para descubrir las prendas en la galería y no dudes en conjuntar prendas clásicas con otras más informales para conseguir el resultado de Paula Echevarría.