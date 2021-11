Si hay una prenda que no falta en el armario de las que más saben de moda, esa es el traje de dos piezas. Un básico infalible que te salva de cualquier apuro. Versátil, elegante, fácil de combinar.. es necesario incorporarlo en tu vestidor si todavía no te has hecho con uno. En el caso contrario, pero lo hayas desterrado al fondo porque te parece una prenda aburrida, tienes que prestar atención a Lourdes Montes. La sevillana ha reaparecido este jueves 18 de noviembre a los Premios Solidarios ‘Festival de las naciones’, en Sevilla, donde, con permiso de los galardonados, ha acaparado el protagonismo. No ha acudido sola. Le ha acompañado su marido, Francisco Rivera, quien ha recibido un premio.

Lourdes Montes pone el toque de color a su estilismo con el jersey más envolvente y calentito

Si bien es cierto que ha brillado, no ha sido por sacar ni la purpurina ni los pailletes. Ha elegido una vestimenta outfit y ha llevado a lo más alto la máxima de que «menos es más». Lourdes Montes ha elegido un casual traje en negro de pantalón y chaqueta. Por un lado, la blazer era suelta pero sin llegar a ser oversize. Algo que también ha podido ser por el jersey calentito que llevaba en color violeta, uno de los tonos más tendencia de la temporada. Por su parte, los pantalones eran de estilo chino, altos, que estiliza mucho más la figura de la mujer. Pero, ¿cómo ha conseguido reinventar el estilismo la sevillana?

Lourdes Montes ha optado por la sencillez pero con los accesorios ideales para darle una nueva vida a esta pieza tan clásica. El toque de color se lo ha puesto el jersey de cuello vuelto, que al ser envolvente y calentito, permite que la mujer del torero no luzca un abrigo extra y su blazer también haga el trabajo del mismo. Pero sigamos. El toque más bling bling se lo ha puesto el cinturón. Ha elegido uno de piel en negro con una gran hebilla en dorado que se dejaba ver bien, ya que el jersey se lo ha puesto por dentro del pantalón.

La sevillana reniega de los salones y se sube al calzado de moda: los botines

Lourdes Montes ha dejado de lado ya los clásicos salones y le ha dado un aire más cañero a su estilismo gracias a unos botines negros de estilo calcetín y tacón fino. Al ser del mismo tono que el resto del estilismo, se camuflaban a la perfección. Y por último, el toque más fashionista lo ha tenido en la elección del bolso. La mujer del torero ha elegido uno de estilo bombonera, que esta temporada están de rabiosa tendencia. Gracias a sus accesorios ha logrado darle un aire nuevo a su clásico dos piezas.