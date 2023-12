Cinco trajes de Cortefiel que sustituyen al vestido en la cena de Nochebuena

5 de 5

Para aquellas que buscan un look moderno y no coincidir con ninguna cuñada, un traje de estampado geométrico es la elección ideal. Los patrones geométricos y los prints abstractos sobre un fondo oscuro son una opción ideal para salir de la zona de comfort. Combínalo con zapatos de punta y accesorios discretos para mantener el enfoque en el estampado y no recargar el outfit.