Un año más, y ya van siendo 18, Anne Igartiburu se ha puesto delante de las cámaras para retransmitir las tradicionales Campanadas de Nochevieja. Por primera vez desde 2005 no ha estado al frente de la emisión de TVE, pero lo ha hecho junto a un viejo conocido, Ramón García. Ambos han ejercido de maestros de ceremonias en el especial de Ibai Llanos en Twitch.

No ha habido sorpresas en el estilismo elegido por la vasca, nuevamente ha apostado por el rojo, su color fetiche. El mismo que ha lucido durante tantos años para la noche más mágica del año. Eso sí, esta vez ha traicionado a su querido Lorenzo Caprile, con quien se reencontró en la Puerta del Sol -el modisto dio las Campanadas para Telemadrid-. El popular sastre, gran amigo de la presentadora, acostumbraba siempre a confeccionar su traje de Fin de Año. En su lugar ha llevado un precioso look dos piezas de Alejandro de Miguel. Un traje de paillettes que destacaba por su chaqueta estilo blazer anudada en el lateral y engalanada con unos detalles florales en el hombro.

El traje exprés de Anne Igartiburu

El estilismo de la presentadora ha sido una elección de última hora ya que su decisión de dar las Campanadas con Ibai Llanos fue in extremis. El propio Alejandro de Miguel así lo ha confesado a través de las redes. «Tu llamada para hacerte un traje exprés me ha hecho cumplir un sueño. Vestirte un 31 de Diciembre de rojo es algo mágico. Gracias por ser tan generosa y ponérmelo tan fácil».

Cuando saltó la noticia de que Anne Igartiburu no iba a estar al frente de la última emisión del año para TVE, el propio Lorenzo Caprile mostró su decepción. «Cuesta mucho crear una marca, era como la Nochevieja con Anne y su vestido rojo de Caprile. Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así… pues me ha dado mucha pena. Y me da mucha pena por Anne porque no se lo merece, sinceramente», afirmaba en ‘El Televisero’.

Ha sido un fin de año especial también para Lorenzo Caprile quien dio las Campanadas junto a Silvia Jato en Telemadrid. Gran amigo de Anne Igartiburu, el modisto rindió su particular homenaje a la presentadora vistiéndose de rojo. Optó por un traje que combinó con camisa del mismo tono. Además, llevó una prenda clásica de la Nochevieja que ya popularizó en su día Ramón García: la capa.