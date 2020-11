Madre e hija han coincidido llevando el mismo traje y el resultado no puede gustarnos más. ¡A las dos les sienta como anillo al dedo!

Rebuscar entre la ropa de tu madre para hacerte con una de sus prendas más espectaculares de su armario es natural como la vida misma. Todas lo hemos hecho en algún momento y negarlo es tan absurdo como decir que el fuego enfría. Nuestro estilo, queramos o no, bebe del de nuestras madres y entre sus perchas se encuentran alguna que otra joyita que todas en algún que otro momento hemos querido incorporar a nuestros looks. Y más aún si nuestra madre es una diseñadora tan elegante como Vicky Martín Berrocal. O si no que se lo digan a Alba Díaz, que para acudir a un importante evento en el que iba a ser galardonada, eligió un traje de Victoria, la firma de su madre, con el que nos dejó a todas con la boca abierta.

Pero no, ahí no queda la cosa. La sevillana, que compagina sus trabajos en televisión con su pasión por la moda y la costura; al ver lo bien que le sentaba el conjunto a su hija en uno de los días más especiales para ella, decidió usarlo ella también. Alba Díaz lo toma prestado de la colección de su madre y Vicky Martín Berrocal se inspira en el resultado para imitar el look. ¿Todo claro? Entendemos que pueda ser un poco lioso pero el resumen y lo más importante es que madre e hija han llevado el mismo traje; que ambas han elegido el mismo modelito para dejarnos a todos con la boca abierta.

De tal palo, tal astilla: El traje que comparten Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz

La exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su hija nos han sorprendido en dos ocasiones diferentes llevando el mismo traje; un precioso conjunto de dos piezas en un bonito rosa empolvado que recibe el nombre de Jenara y que podemos encontrar en la web de Victoria, la firma de invitada y novias de Vicky Martín Berrocal. Se trata de un modelo formado por una chaqueta de sastre realizada a mano en crepé con hombros rectos y un pantalón de corte flare también elaborado en crepé con costura central en el delantero y espalda. Un dos piezas como las de antes, de esos que duran toda una vida y que viste, estiliza y funciona tanto de día o de noche.

Sin embargo, esta no es la primera vez que madre e hija comparten prendas de su armario. Es lo que tiene formar parte de una de las familias más estilosas de todo el país. ¡Es imposible no intercambiarse prendas!

Alba Díaz eligió lucir el traje tal y como nos proponen en la web de Victoria

La influencer quiso combinar el elegante traje diseñado con su madre con la blusa Janet, tal y como nos recomiendan en la página web de la marca. Una prenda fabricada en georgette también en color rosa palo que destaca por su cuello caja fruncido acabado en volante. ¡Toda una fantasía!