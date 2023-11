Un vaquero, la clásica camisa blanca masculina, un jersey de cashmere, el little black dress, una gabardina... todos ellos son básicos que no pueden faltar en el armario de cualquier mujer, tenga la edad que tenga o sea cual sea su estilo. Pero ahora se ha sumado otro imprescindible al que no vas a poder renunciar y las royals han sido las primeras en dar la señal de alerta. Estamos hablando del traje blanco, y la Reina Letizia nos lo acaba de demostrar con su impecable look en la entrega del Premio Francisco Cerecedo en el Hotel Westin Palace de Madrid. Acostumbradas a verla todos los años en este acto con vestidos de impacto, en esta ocasión optó por un elegante traje blanco con americana de un solo botón y pantalón recto de Hugo Boss, que acompañó con un top lencero y zapatos y cartera dorada de Magrit. Un look 10.

El traje blanco, el comodín que lucen todas las royals

El traje blanco se convierte en el perfecto aliado para los estilismos más serios, incluso para los festivos como ha dejado patente la Reina, y también para llevar a la oficina. Y lo que es mejor, encaja para una chica de 18 años, la Princesa Leonor fue el mejor ejemplo con su traje de sastrería hecho a medida en la Jura de la Constitución, y es ideal cuando ya has pasado los 50 y 60, como hace Carolina de Mónaco.

Hasta ahora eran los trajes ejecutivos de colores sobrios como el negro, el azul marino o el gris, siempre un básico imprescindible, o los de raya diplomática los que triunfaban, pero el blanco es el tono que va a dar luz a los días más sombríos del otoño e invierno, por eso no puede faltar en tu armario esta temporada.

De la oficina a la fiesta, el traje blanco es el más versátil

De la royal con más estilo y glamurosa como Carolina de Mónaco al barroquismo de Máxima de Holanda, todas tienen en su armario un traje blanco. Ahora que se acercan las fiestas de Navidad no siempre es necesario recurrir a las lentejuelas, metalizados o los brillos, en el traje blanco vas a tener un comodín especial para llevar a la comida o cena de empresa o a las celebraciones más señaladas si lo acompañas de los accesorios más potentes. Unos pendientes XXL, un clutch de lentejuelas, unos salones dorado o plata, una diadema de strass, son esos complementos que van a conseguir el toque especial.

Pero si lo quieres para lucir en tu día a día, los mocasines son el calzado top de la temporada y el que mejor encaja, junto con los Oxford o los salones de tacón sensato, eso sí, sin olvidarte tampoco de las sneakers.

¿Qué traje blanco es el mejor?

Depende de los gustos, pero nosotras nos decantamos por el clásico de blazer ligeramente entallada y con el pantalón recto, como el que ha llevado la Reina Letizia en los Premios Cerecedo, y que también tiene la reina Máxima de Holanda y la Princesa Victoria de Suecia. Aunque esta temporada triunfan especialmente los tres piezas, con chaleco a juego, que enfatizan todavía más el look masculino.