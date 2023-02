Total red look: el impactante estilismo de Rihanna en la Super Bowl

Rihanna ha sorprendido con un total red look impresionante en el intermedio de la Super Bowl.

El State Farm Stadium acogió anoche uno de los eventos más esperados del año, la celebración de la Super Bowl 2023. Este año la encargada de actuar en el medio tiempo del partido ha sido la cantante Rihanna que llevaba desde 2016 sin subirse a un escenario. Durante los 13 minutos de intermedio, probablemente el espacio publicitario más seguido a nivel mundial, Rihanna se ha dejado ver con un total red look que nos ha dejado a todas con la boca abierta. Te contamos todos los detalles sobre su estilismo y su look beauty a continuación.

La barbadense ha aparecido en halftime de la Super Bowl LVII subida en una plataforma flotante en mitad del estadio ataviada con un mono de Jonathan Anderson, el director creativo de Loewe. Esta prenda estaba adornada con broches metalizados con mucho brillo de Joseph Saidian & Sons. El estilismo se centraba en la monocromía de sus prendas. Sin duda la elección del color rojo vibrante hacía que no pudiéramos despegar los ojos de su outfit.

Rihanna arrasó en la Super Bowl con un mono de Loewe abierto para mostrar su embarazo

Por un lado, el mono lo llevaba abierto dejando ver un top ajustado con cuello subido y un corsé que se adaptaba a su pecho confeccionado en látex súper brillante, una tendencia que no dejamos de ver esta temporada en alfombras rojas y que pronto empezaremos a ver en tiendas. Por supuesto, el mono no iba abierto azarosamente, sino para mostrar que está esperando a su segundo hijo, convirtiéndose así en la primera mujer en actuar embarazada en este evento. Sobre el mono, la cantante se puso una bomber muy original, también roja, de corte baggy, con mangas de murciélago y que en lugar de tener una empuñadura normal, acababa en unos guantes. La artista, que es una gran amante de las deportivas, también incorporó a su look unas carísimas MM6 Maison Margiela x Salomon en el mismo tono de rojo con suela chunky.

De la nada, justo antes de empezar con su canción 'Umbrella, la bomber de Rihanna se convertía en un increíble un maxi abrigo de Alaïa en el mismo tono de rojo con acabado en piel y que de nuevo mostraba los guantes como una extensión de las mangas. Adornando el lateral de su oreja la intérprete llevó la moda del earcuff a otro nivel incorporando hasta 5 pendientes plateados muy llamativos.

Fenty Beauty protagonista indiscutible del maquillaje de la cantante

Acompañando a la gran diva en su actuación, las

bailarinas del famoso grupo de baile The Royal Family Dance Crew vestían con monos blancos de corte similar al de la cantante para ceder todo el protagonismo a Rihanna y que fuera más fácil distinguirla desde la distancia. Entre canción y canción, la artista también su momento sponsor para publicitar su exitosa línea de maquillaje Fenty Beauty. Un miembro de su equipo le acercó unos polvos translúcidos para rematar los brillos de su frente y que su rostro permaneciera completamente mate.

Si hay algo que queremos subrayar de su make up es su increíble labial rojo pasión que encajaba a la perfección con el outfit. Uno de los puntos fuertes del maquillaje de Rihanna fue el delineado negro de sus ojos que resaltaba su mirada y que iba acompañado de unas pestañas postizas muy naturales. En sus lagrimales lucía un poco de iluminador con brillos metálicos, una tendencia que está completamente en alza. Hablando de brillos, la cantante puso fin a su intervención con uno de sus éxitos más sonados, la canción 'Diamonds', para demostrar una vez que sigue siendo una de las joyas más brillantes del panorama musical.