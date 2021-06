La presentadora bautizó el pasado sábado a su hija Lola y lo hizo con un traje tan clásico e infalible que no podía gustarnos más.

No ha pasado ni una semana desde que contamos en primicia que Toñi Moreno volverá a Viva la vida este verano para sustituir a Emma García durante sus vacaciones. Una noticia que, como no podía ser de otra forma, alegró (y mucho) a la que fuera la primera presentadora del formato; pues ella siempre ha dicho que guarda un bellísimo recuerdo de su etapa como conductora de los fines de semana en Telecinco. Pues bien, esta no ha sido la única alegría que se ha llevado la andaluza en estos últimos días. Y es que este pasado sábado la periodista ha celebrado el bautizo de su hija Lola en una ceremonia íntima y muy especial. Un evento que guardó en total secreto y que hoy domingo ha querido compartir con sus seguidores.

«Ayer fuimos muy felices. Bautízanos a Lola frente a la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte. Cumplimos un sueño y pasamos un día rodeadas de mucho amor. Gracias al Padre Jesús Zapata por hacerlo posible, a toda mi familia por no soltarme y a los dos padrinos mejores del mundo»; contaba Toñi a través de su cuenta de Instagram dejando claro que la ceremonia fue idílica y muy especial. Poco sabemos de cómo celebró la presentadora el gran día de su hija, lo que sí que tenemos claro es que vistió el traje más bonito y elegante que podía haber elegido. Y es que optó por un sastre dos piezas en color blanco, un clásico infalible que no podía sentarle mejor.

Toñi Moreno apuesta por llevar un elegantísimo traje blanco para el bautizo de su hija Lola

Se trata de un dos piezas formado por una blazer estructurada en color blanco y unos pantalones de traje con marcadas pinzas a conjunto que, aunque solo podemos ver de espaldas, todo apunta a que le sienta como anillo al dedo. Es, sin lugar a dudas, un básico que se convierte en la mejor competencia del vestido más elegante; pues viste tanto o más que él y resulta igualmente perfecto para los eventos más especiales. Es por ello por lo que no nos extraña lo más mínimo que la haya elegido para el íntimo bautizo de su hija Lola.

La presentadora de Un año de tu vida no podía estar más guapa. Y es precisamente por ello por lo que te animo encarecidamente a que incluyas este básico en tu armario. Sienta estupendamente, es de lo más elegante y cada una de sus piezas funciona en conjunto pero también de manera individual. ¡Un auténtico lujo que este verano usarás a más no poder! Palabra de SEMANA.