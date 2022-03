Quedan menos de tres semanas para que estemos oficialmente en primavera. Aunque con el buen tiempo que ha estado haciendo estos últimos días ya parece que hemos cambiado de estación. Sea como sea, ha llegado el momento de hacer el cambio de armario y de fichar unas cuantas tendencias que prometen arrasar.

Sassa de Osma dejó claro con uno de sus últimos looks que la gabardina va a ser un must en nuestro armario; Gala González ya ha advertido que las blazers oversize se van a convertir en imprescindibles; y ahora, otra de las que más saben de moda, María Pombo, ha dejado patente que los conjuntos denim van a reinar en el asfalto.

Lo cierto es que aunque estamos acostumbradas a que los trajes de chaqueta sean los protagonistas, esta primavera les ha salido un duro competidor: los conjuntos denim (ya sean de falda o pantalón). Pero ojo, porque el tejido vaquero se ha reinventado esta temporada para sumar un plus de estilo en nuestro día a día. ¿Cómo? Subiendo la saturación al color.

María Pombo ya tiene el conjunto denim amarillo más buscado de Mango

María Pombo, que siempre está a la última de todas las tendencias, ya ha estrenado un conjunto vaquero de color amarillo que es perfecto para alegrar cualquier día de entretiempo y sumar un toque juvenil sin romperse demasiado la cabeza.

Estamos seguras de que cuando veas los pantalones que componen este dúo, los vas a querer, porque además de aunar originalidad y estilo, gracias a su corte recto y su tiro alto consiguen estilizar la silueta y alargar centímetros a las piernas. ¿Su precio? 29,99 euros. Pero espera, porque la chaqueta vaquera a juego de la influencer también merece mención especial. Y es que su cuello camisero y su diseño amplio la convierten en la prenda más todoterreno que vas a encontrar próximamente. Eso sí, es un poco más cara, 49,99 euros.

Y ahora te preguntarás… ¿de dónde es este conjunto amarillo tan deseado? Pues… ¡Es de Mango! Así que si no quieres quedarte sin él, debes darte prisa, ya que algunas tallas ya han empezado a agotarse.

Los complementos clave para completar un estilismo 10

Para completar su look, María Pombo ha elegido un bolso acolchado de Chanel en color negro, un body blanco de lo más básico y un collar con eslabones. ¡Ideal! No sabemos qué llevaba en los pies, ya que en todas las fotografías que ha subido a su cuenta de Instagram no se le ven, pero este conjunto amarillo puede quedar a la perfección con zapatillas o con botines de tacón. ¡Desliza e inspírate!