Cuando se trata de elegir el complemento perfecto para una boda, las opciones son infinitas. Sin embargo, dos clásicos se disputan el protagonismo: el tocado y la pamela. Estos accesorios pueden transformar por completo un estilismo de invitada, aportando elegancia y sofisticación. Para despejar cualquier duda sobre cuál usar en cada ocasión, nos inspiramos en el último estilismo de la icónica Nieves Álvarez. Acompáñanos a descubrir las claves para lucir un complemento acorde a las bodas de mañana y tarde y déjate seducir por el estilo inigualable de esta destacada personalidad.

Cuando asistimos a una boda de mañana, el tocado se convierte en la elección ideal. Este accesorio, con su encanto atemporal, realza cualquier conjunto con una dosis de elegancia. Nieves Álvarez nos muestra cómo llevar de manera impecable tanto el tocado, como la pamela. Analicemos el vestido. El diseño del vestido contaba con solapas, pues la parte superior tenía corte camisero, pero a partir del talle daba paso a una increíble falda midi de estilo wrap drapeada (muy de moda) con abertura lateral. Para acompañar este diseño con este color tan en boga, Nieves ha escogido, en primer lugar, una pamela de rafia de ala ancha acompañando a su increíble vestido en azul cobalto.

Tocado de plumas y pamela de rafia: las dos opciones en el último look de Nieves Álvarez

El protocolo es claro con ambos accesorios, tanto las pamelas, como los tocados son un complemento exclusivamente reservado para bodas de mañana, pues su finalidad es que nos proteja del sol. Si os lo estáis preguntando: no, ni un pequeño canotier, ni un bombín se puede llevar en una boda de tarde.

Recuerda que tanto si usas una pamela, como si usas un pequeño tocado, el protocolo también exige que hay que permanecer todo el evento con el accesorio puesto. Así que, si estás pensando en quitarte la pamela XXL durante el convite, que sepas, que también estás saltándote el protocolo. Es cierto que cada día se descuida más esta norma no escrita y ya son muchas las invitadas que retiran su pamela después de la ceremonia.

Si buscas inspiración, considera tocados con detalles florales, plumas o pedrería discreta. Recuerda que el tocado debe coordinarse con el resto del estilismo, complementando los colores y texturas de tu vestido y accesorios. Eso es precisamente lo que hizo la modelo con la segunda opción de su estilismo e incorporó un tocado de plumas negras casi imperceptible. Sin embargo, este tipo de tocados tan pequeños, podemos incluirlo en bodas de tarde, aunque saltándonos el protocolo. No seríamos la primera, ni la última que rompe las normas. Un detalle es un detalle, pero no dejes que el tocado le robe el protagonismo al look de invitada.