Es complicado, muy complicado, dar con alguien que este verano (o el próximo otoño) no tenga más de una boda. Lo cierto es que aunque nos encanta celebrar el amor y que nos lleguen invitaciones a enlaces, también nos echamos a temblar pensando en todo el dinero que vamos a gastar: que si el regalo a los novios, que si el traslado, que si la peluquería, que si el vestido... Pero tranquila, porque venimos a recordarte una cosa antes de que saques la tarjeta de crédito: no tienes por qué arruinarte para triunfar con tu look de invitada.

¿No estás tan segura de esto? Entonces debes saber que, por suerte, muchas de tus tiendas low cost favoritas (y no solo nos referimos a Zara o Mango) se han puesto las pilas para conquistarte con vestidos ideales que bien podrían competir con muchos diseños de los que alardean las firmas de lujo más prestigiosas. Y sin ir más lejos ahora hemos fichado a Marta López estrenando un vestido de invitada de lo más chic y favorecedor. ¿Lo mejor? Su precio. Solo cuesta 32,90 euros. ¿Quieres más detalles?

Marta López tiene el vestido perfecto para las invitadas más sofisticadas de cualquier edad

Para acertar con un vestido de invitada siempre hay que tener en cuenta algunas normas: no se debe ir de blanco ni de negro; no hay que elegir estampados demasiado exagerados para no robarle el protagonismo a la novia, y hay que evitar las lentejuelas y los brillos muy llamativos (al menos antes de las ocho de la tarde). Teniendo en cuenta todo esto, y si estás en busca de un diseño especial y diferente, estamos convencidas de que te va a gustar el nuevo vestido de la colaboradora de televisión. Y es que cuenta con todo lo necesario para postularte como la invitada más guapa y elegante.

Se trata de un vestido verde caqui satinado y vaporoso que cuenta con un favorecedor cuello halter y un original escote con detalle de anilla. Una apuesta de corte largo que consigue estilizar la silueta al instante sin perder una pizca de sofisticación. El diseño, que es talla única, pertenece a la firma Design Lab Woman.

Marta López, además, ha completado su look de manera excepcional: con sandalias con plataforma doradas, brazalete a tono y maxi pendientes. ¿Cómo colofón final? El accesorio infalible para cualquier evento: un bolso clutch rígido también dorado. ¡No puede estar más guapa!