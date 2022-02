El pasado verano Iker Casillas decidió demandar a José Antonio Avilés por intromisión ilegítima en el honor y por su ‘dudoso buen proceder ético y/o profesional’. El futbolista le reclamaba 30.000 euros de indemnización, y hoy por fin se ha celebrado el juicio.

¡Pero sorpresa! Sin esperarlo en absoluto, Terelu Campos aparecía en los juzgados para dar su versión de los hechos (aunque no sabemos si ha ido por parte del portero o por parte de su compañero). En cualquier caso, la presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea‘ llegaba muy tranquila, con botella de agua en mano para mantenerse hidratada, y con un estilismo que no podemos dejar pasar la oportunidad de analizar.

Terelu Campos estrena los leggins con mensaje más buscados de Calzedonia

Ya sabemos que la hija de María Teresa Campos tiene un estilo muy personal. Su armario, al contrario que la mayoría, no está formado por prendas de Inditex, ni siquiera por muchos diseños de lujo. Más bien el vestidor de la colaboradora alberga piezas especiales y únicas, de esas que se las ves a muy poca gente. Y es que a Terelu no le gusta vestir igual que las demás. Ella conoce a la perfección qué tejidos, estampados y cortes le favorecen, y no duda a la hora de ir de compras.

Hace pocas semanas nos sorprendía con una bomber de lentejuelas llena de color que no dejaba indiferente a nadie. También pudimos verla unos días después con un abrigo de pelo sintético de lo más llamativo. Y ahora han sido sus nuevos leggins los que han conseguido acaparar todo el protagonismo. ¿El motivo? No pueden ser más rebeldes, juveniles y cañeros. ¡Ah! Y además son ‘push up’, idales para levantar y estilizar el trasero.

«It’s only rock and roll but I like it». Ese es el mensaje que lleva escrito por todos sus leggins Terelu Campos. Y ojo, porque estos pantalones han gustado tanto que ya están agotados en todas las tiendas y hasta en la página web. Suerte que la madre de Alejandra Rubio se apresuró a hacerse con ellos cuando todavía había su talla. Pertenecen a la firma Calzedonia, y cuentan con un tejido efecto piel que los hace perfectos para combinar por la noche con unos taconazos, o acertar en el día a día con jerseys oversizes, tal y como ha hecho la presentadora.

Un estilismo a la última pero muy cómodo

Como decíamos, Terelu Campos ha presumido de sus leggins más cañeros de la mejor manera: con cazadora de doble faz negra, jersey verde con cuello pico y unos botines cowboy de ante. ¿Quieres verla ya? ¡Desliza!