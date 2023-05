¡El gran día ha llegado! Sevilla se ha vestido de gala para celebrar el 'sí, quiero' de Raúl Prieto y Joaquín Torres. Después de una preboda por todo lo alto con un paseo en barco por el río Guadalquivir en Sevilla, llegaba el momento de pronunciar las palabras con las que contraerían matrimonio. La boda civil y el convite tenía lugar en la Casa Pilatos, un histórico palacio de los Medinaceli ubicado en el centro de la capital hispalense. Antes de que se abrieran las puertas de este lugar de ensueño, se agolpaban los invitados a las puertas. Sin embargo, los colaboradores de 'Sálvame' y compañeros de profesión llegaban más tarde brillando como nunca antes. De Belén Esteban a Terelu Campos o Emma García: todos los looks de los invitados de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres.

El dress code era claro: los hombres de esmoquin mientras que las mujeres tenían que ir de largo. Después de los fastuosos estilismos que vimos este jueves en la preboda, el listón estaba bastante alto. Los ojos estaban puestos en los invitados VIP de la ceremonia, quienes han sido aclamados a su llegada al Palacio, un escenario de ensueño para casarse. El primer rostro famoso en llegar era Emma García, acompañada de su marido, mientras que Belén llegaba junto a una amiga en uno de los autobuses que los novios han dispuestos para sus invitados. Para evitar elucubraciones, la de Paracuellos del Jarama ha asegurado que Miguel Marcos llegaría después pero ella no podía caminar tanto.

La presentadora de 'Viva la vida' llegaba enfundada en un impactante vestido diseñado por Hannibal Laguna. Un diseño ajustado en negro, con cola de sirena (un aire muy flamenco) y encajes. Lo acompañaba con un vestido de mano estilo bombonera de Carolina Herrera en dorado, que ponía el toque de color a este impecable vestido. Ha dejado su melena suelta con unas leves ondas y un maquillaje sin excesos han sido el broche de oro para uno de los mejores looks de la gran noche.

Belén Esteban se convierte en una princesa de cuento

Sin embargo, Emma García tan solo ha abierto el desfile de lo que parecía una alfombra roja en la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. Coincidencia o no, las chicas de 'Sálvame' han diferentes tonos de rosa para sus estilismos. ¿Queréis ver todos los looks de los invitados? ¿Queréis ver a una Belén Esteban como una auténtica 'princesa del pueblo'? No te lo pierdas y desliza hacia abajo.