Cinco prendas de terciopelo de Sfera imprescindibles para estas fiestas

El terciopelo, tejido de lujo y epítome de la elegancia atemporal, emerge cada año como protagonista indiscutible de las tendencias invernales, convirtiéndose en un must-have para las celebraciones navideñas. Sfera, siempre a la cabeza de la moda accesible, ofrece en su última colección una larga lista de prendas de terciopelo de lo más chic. Hoy, te traemos cinco prendas de este tejido que se convertirán en imprescindibles para brillar con estilo en estas fiestas y más allá del 1 de enero.

Este tejido, asociado con la realeza y la opulencia a lo largo de la historia, ha experimentado una evolución fascinante. Desde su apogeo en la moda renacentista hasta su presencia destacada en las pasarelas de diseñadores contemporáneos, el terciopelo se ha mantenido como símbolo de abundancia y sofisticación. Marcas de renombre mundial, como Chanel, Etro, Tom Ford o Dolce & Gabbana, han incorporado este tejido en decenas de colecciones, que luego desfilaron en catwalks y alfombras rojas. La presencia de este tejido en el cine no se ha quedado atrás, recordemos el mítico vestido verde de Walter Plunkett que lucía Vivien Leigh en 'Lo que el viento se llevó'; a Gwyneth Paltrow en 'Shakespeare in Love' o el mítico vestido de Isabella Rosellini en 'Blue Velvet' de David Lynch. No obstante, este tejido, como tantos otros, se ha democratizado. Ahora es muy sencillo de encontrar en tiendas de firmas de moda low cost.

Las prendas de terciopelo de Sfera que te salvarán en las próximas fiestas

La versatilidad del terciopelo se manifiesta en su capacidad para fusionarse con otras texturas y crear combinaciones cautivadoras. La mezcla de terciopelo con encaje, seda o incluso denim puede dar lugar a estilismos únicos y equilibrados. Sfera, comprendiendo la importancia de este tejido, nos ofrece una selección de prendas que no solo se adaptan a la temporada festiva, sino que también proporcionan opciones versátiles para el día a día.

Entre las prendas estrella de Sfera, destacan los vestidos de terciopelo, perfectos para deslumbrar en cualquier fiesta navideña. Su gama de colores, desde el clásico negro hasta tonos como el esmeralda y el borgoña; esto permite a cada mujer encontrar la opción que mejor se adapte a su estilo y ocasión. Además, esta marca ha reinventado el clásico blazer incorporando el terciopelo, convirtiéndolo en una pieza clave para elevar cualquier conjunto casual. ¡Pero eso no es todo! Faldas, bolsos, fulares, pantalones y tops están disponibles en la última colección de la firma y sabemos bien que arrasarán en las próximas semanas.

La elección de Sfera de incorporar este tejido en su colección demuestra su compromiso con las tendencias de moda actuales y su capacidad para proporcionar opciones asequibles sin comprometer la calidad ni el estilo. Además, el terciopelo no solo es sinónimo de fiesta, sino que también lo podremos incorporar en estilismos informales a lo largo del invierno. Desliza para descubrir en la galería nuestras prendas favoritas y no te pierdas un detalle.