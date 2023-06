Sassa de Osma es uno de los nombres más importantes de la moda de nuestro país y sus últimos estilismos han dado cuenta de ello. ¿El resultado? Un fondo de armario donde reinan las piezas de corte clásico para añadir sofisticación a cualquier puesta en escena. Hace unos días os enseñamos su vestido estilo años 50 y ahora, en su nueva colección de prendas, hemos encontrado un modelo perfecto para añadir a nuestra particular lista de deseos.

Se trata de un vestido de lino perfecto para el verano. Y es que este tejido es súper cómodo para los días más calurosos porque transpira y no se pega la cuerpo. Además, se seca rápido y es fresquito lo que hace que sea el material más adecuado para llevar también a los lugares más húmedos. Por todas estas cosas y muchas más nos hemos enamorado del vestido que ha elegido Sassa. Un diseño en tono neutro para triunfar de la mañana a la noche.

Sassa nos acaba de descubrir el vestido estrella del verano o el que será el preferido de las mujeres clásicas. Una prenda de la firma Falcoreni para pasar directamente al 'top one' de los diseños más buscados para las jornadas más calurosas. Entre todas las bondades de esta apetecible pieza no solo destacada el carácter pijo que respira, sino que además es una prenda fresquita, original y con un toque 'chic' que nos encanta.

Se trata de un vestido largo de tejido con cierre lateral cruzado y cinturón anudable en el costado. Un diseño de carácter sobrio y minimalista que destaca por su manga corta abullonada con elástico y la falda con bajo redondeado y solapado. Estos detalles, junto con el cuello de pico, lo hacen elegante y hace que tenga cabida en los planes más formales e, incluso, si lo combinas bien lo puedes llevar a una boda de verano.

Este modelito queda muy bien conde estilo romano para no quitarle el protagonismo al vestido, pero también puedes formular un look más elegante con unos zapatos de tacón para darle un aire más arreglado al look. En su contra solo podemos decir que, como bien es sabido, el lino tiende arrugarse con más facilidad.