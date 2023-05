Al pensar en un look de verano es inevitable no pensar en los estampados tropicales. Los print vegetales, llenos de palmeras, flores y tonos verdosos cargados de vitalidad siempre arrasan. Por eso, cuando hemos visto el último estilismo de Norma Duval no teníamos más remedio que rendirnos ante él. La empresaria ha demostrado que sabe defender cualquier tipo de outfit que se le pong por delante, sea del tipo que sea.

La ex vedette ha empezado el fin de semana con dos piezas de la última colección de Punt Roma, y lo ha hecho con una puesta en escena tan impecable como refrescante que vuelve a poner en el punto de deseo a los looks caribeños. Las tonalidades verde han sido el hilo conductor del look con estilo tropical protagonizado por un original blusón estampado de manga corta, con escote en forma de pico y cuello camisero. Norma lo ha combinado con un pantalón largo a juego y ha rematado el conjunto unas elegantes sandalias blancas de tacón sensato. ¿Lo mejor? Tenemos todas las dos prendas principales del outfit.

Norma Duval dispuesta a conquistar el verano con un estilismo tropical de Punt Roma

Norma, quien lleva varios años siendo imagen de la marca Punt Roma, ha posado con un total look muy veraniego y tropical con el que demuestra, una vez más, se una auténtica 'it girl'. Con este conjunto de dos piezas parecía sentirse muy cómoda. Estamos ante una puesta de 10 para salir a cenar cualquier noche cuando hace buen tiempo, que además puede ser tuya. Y es que, todas la piezas del look de Duval son de la nueva colección y están disponibles.

Un blusón de manga corta es esa prenda versátil, fresquita y con la que nos aseguramos de sacar a relucir nuestra mejor versión. En la suya vas a encontrar tu mejor aliada. Su precio es de 49,95 euros, y está disponible de la talla mediana hasta la súper grande.

Además, el pantalón es rejuvenecedor y afina cintura. ¡Queda de maravilla! Y le vas a sacar partidazo porque queda bien con prendas de arriba de todo tipo. Tiene un precio de 59,95 euros, y está disponible de la talla mediana hasta la súper grande. Es look al completo para vestir bien y sin complicaciones.