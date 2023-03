Tendencias en home wear o cómo seguir elegante de puertas para dentro

Tras el paso de la pandemia de Covid-19 y con la llegada del teletrabajo a nuestras vidas algunas de nosotras pasamos mucho tiempo dentro de nuestra casa. Pero estar cómoda no está reñido con seguir estando elegante y a la moda aunque solo sea para nosotras mismas (y para los que viven con nosotras). Es precisamente en esto en lo que se basa el home wear o la moda para estar en casa.

En este artículo te traemos algunos consejos para que puedas estar guapa incluso cuando no sales de casa. En los últimos tres años, el mundo de la moda se ha dado cuenta de la importancia de la ropa cómoda para la mujer y por ello aquí encontrarás algunas opciones de home wear para mujer que son cómodas, elegantes y bonitas, para que sigamos sintiéndonos bien aún sin salir casa. ¡Sigue leyendo!

El chándal ya no es solo para hacer ejercicio, es la opción perfecta para cuando queremos estar cómodas en casa

El chándal: Los pantalones de chándal han vuelto a estar de moda. Pero no estamos hablando de los pantalones de chándal viejos y raídos que usábamos para ir al gimnasio. Estamos hablando de pantalones de chándal modernos, con un ajuste más ajustado y una tela más suave y cómoda. Se pueden combinar con una camiseta holgada y unas zapatillas para un look informal, o con una sudadera del mismo tono para crear un total look funcional, bonito y extremadamente cómodo.

Vestidos home wear: muchas de nuestras marcas de moda low cost como Zara o Shein ya están sacando sus propias prendas home wear. Se trata de prendas muy bonitas y cómodas para estar en nuestro hogar. De tejidos elásticos y diseños cómodos son la opción perfecta cuando no quieres pensar en qué ponerte para estar teletrabajando pero no estás dispuesta a estar desarreglada.

Pijamas de seda: los pijamas de seda para mujer son una de las opciones de home wear que dan una imagen más lujosas y elegante. La suave tela de la seda se siente increíblemente cómoda contra la piel y ofrece una sensación de sofisticación. Además, los pijamas de seda vienen en una amplia variedad de estilos y diseños, desde los clásicos con botones y cuello de solapa, hasta los más modernos y elegantes.

La ropa home wear sigue ganando popularidad día a día entre las que queremos seguir estando guapas y elegantes incluso en nuestros días de descanso

Conjuntos de punto: Los conjuntos de punto son una de las tendencias más populares en home wear. Estos conjuntos están hechos de tejido de punto suave y cómodo, y son perfectos para días fríos en casa. Se pueden combinar con zapatillas para un look informal, o con zapatos de tacón para un look más sofisticado. Además, los conjuntos de punto son muy versátiles y se pueden usar para diferentes ocasiones no solo para estar en casa.

La moda ha evolucionado para ofrecer a las mujeres varias opciones de home wear que son cómodas, elegantes y bonitas. Lo importante es encontrar la ropa que nos haga sentir cómodas y seguras, y que refleje nuestro estilo personal en nuestro día a día. Nosotras vestimos siempre para nosotras mismas y si algo hemos aprendido de estar encerradas en casa durante meses es que a veces una tiene que mirarse en el espejo y seguir sintiéndose ella misma (y guapa también) aunque sea sólo para estar tumbadas en el sofá.