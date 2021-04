La esposa de Francisco Rivera ha elegido el vestido más elegante y favorecedor que puedes llevar en cualquier ocasión especial

Cada temporada las tendencias nos dictan los colores y estampados que no pueden faltar en nuestro armario. Y en esta primavera-verano 2021 reinan por encima de todas las flores, las rayas en todas sus versiones (aunque mucho mejor si son multicolores y en vertical) o lo cuadros vichy. Parece que los lunares este año no están viviendo su mejor momento, pero ya sabemos que es un print atemporal, que no entiende de tendencias, con el que siempre triunfas. Lourdes Montes nos lo acaba de demostrar con un vestido midi que es la mejor opción si tienes en estos próximos meses algún acontecimiento un poco más especial.

El look más elegante

Quizás añorando la Feria de Abril que este año tampoco ha podido celebrarse debido a la situación sanitaria, la esposa de Francisco Rivera ha elegido un vestido midi en crepé de lunares con escote en uve, manga larga y detalle de solapas con falda ajustada en la parte de la cadera y terminada en pliegues que proporcionan mucha caída y un ligero vuelo. Es un diseño de la firma Colour Nude, especializada en prendas de fiesta, y tiene un precio de 265 euros. Lourdes lo ha combinado con unos salones en negro, pendientes largos de piedras de colores en los tonos del vestido y un recogido bajo muy desenfadado.

El vestido de lunares, un acierto seguro

El vestido de Lourdes Montes es un acierto seguro si esta primavera tienes algún evento especial. Después de un 2020 en el que apenas se han podido celebrar bodas o primeras comuniones, poco a poco la normalidad va volviendo a nuestras vidas con este tipo de acontecimientos. La nueva situación ha traído muchos cambios, y uno de ellos es nuestra manera de entender la moda, donde la comodidad y la sostenibilidad ocupan un lugar primordial. Ya no nos vestimos tanto, ni buscamos looks tan exageramos y es por eso que el vestido de lunares se convierte en nuestra mejor elección.

Es sencillo, elegante, sobrio y atemporal. Con un vestido de lunares en cualquier color y versión vas a triunfar. Es con diferencia el estampado más elegante y muy ligado a nuestras, que favorece a todo el mundo.

Aunque es cierto que este temporada no es una de las tendencias más en alza, los lunares ya se han convertido en un print atemporal. No puede faltarte un vestido en tu armario y, por eso, además de el de Lourdes, te hemos hecho una pequeña selección para que te puedas inspirar en tus próximas compras.