Acaba de celebrar por todo lo alto el segundo cumpleaños de su hijo Miki. Pero, aunque el gran protagonista fue el pequeño de la casa, nacido de su relación con el exfutbolista Miguel Torres, Paula Echevarría siempre hace que nuestros ojos se centren en ella. Desde hace años es una de las influencers más seguidas de nuestro país y no hay look que se ponga que no nos parezca interesante para copiarle. ¿El motivo? Que conoce y sigue como nadie las tendencias y, la mayoría de las ocasiones, logra los mejores estilismos con prendas bastante asequibles, al alcance de todos los bolsillos. ¿Qué más podemos pedir?

Para la fiesta de su hijo volvió a dar en el clavo con un vestido especial para cualquier evento, pero que, además, encajaba con la comodidad para disfrutar de una fiesta infantil. Tanto el diseño como su estampado de cuadros vichy, el más favorecedor cuando llega la primavera, hacían de este vestido uno de los más especiales que hemos visto en este comienzo de primavera.

Paula Echevarría estrena el vestido de vichy más favorecedor

La actriz asturiana no podía estar más guapa con un vestido midi de algodón de estampado vichy en tonos mostaza, con cuello subido con gomas, manga corta de farol, también rematadas en la misma goma que el cuello, y un corte a la cintura para terminar con una falda de vuelo. Un vestido muy versátil, que cambiando los complementos puedes llevar tanto de fiesta como en un momento más casual. En su caso lo combinó con unas alpargatas planas de cinta de esparto, para darle ese toque más campestre que tan bien encaja con el estampado vicky.

Es el vestido Noah de Coosy, una firma especialista en moda de invitada, y tiene un precio de 135 euros. Todavía está disponible en la página web desde la talla S a la XL, pero seguro que el "efecto Paula" no tardará en hacer que se agote en muy poco tiempo.

El vestido tiene un diseño que aúna las tendencias con la atemporalidad, lo que lo convierte en un perfecto fondo de armario para todas las primaveras. Tiene un aire romántico que lo hace realmente especial y se sale de los modelos más convencionales que solemos ver en las celebraciones como bodas, bautizos o comuniones.

Paula lo llevó con alpargatas porque el cumpleaños de su hijo era un evento muy relajado y familiar, donde buscaba la comodidad, pero con unas sandalias y un bolso dorado será el vestido 10 para hacer de ti la invitada con más estilo.

¿Por qué nos gusta tanto el estampado vichy?

Siempre que llega la primavera las flores lo invaden todo, pero si hay otro estampado al que no podemos resistirnos en esta época del año es el de los cuadros vichy. Pueden ser más o menos tendencia, pero siempre está presente como uno de los tejidos más icónicos desde que en los años 50 Brigitte Bardot lo convirtió en el look más cool y romántico y también fue uno de los estampados preferidos de Diana de Gales.

A pesar de su aire campestre puedes combinarlo de mil maneras consiguiendo un toque más urbano. Desde los pantalones capri con parkas de inspiración militar a las camisas vichy oversize con vaqueros o faldas midi. Pero hoy nos quedamos con este maravilloso vestido que desde este momento ha pasado a formar parte de nuestros favoritos. Y, además, el precio asequible lo hace todavía más especial.