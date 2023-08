Parece que haya pasado mucho tiempo desde que diesen comienzo las rebajas. Sin embargo, ahora es el mejor momento para hacerse con vertiginosos chollos. Lo cierto es que cuando nos adentramos en el mes de agosto, llegan las terceras rebajas y los remates finales, donde los descuentos se disparan. Y, por supuesto, esta es la ocasión perfecta para hacernos con un buen fondo de armario y adquirir prendas y complementos infalibles que nos valgan también para el verano que viene.

En este sentido las sandalias con plataforma son un imprescindible. Y es que se han convertido en la alternativa ideal para ir arreglada sin tener que renunciar a la comodidad que nos brindan los zapatos planos. Además, funcionan tanto en compromisos del día a día, como en eventos informales, e incluso en planes improvisados cerca del mar. Y el mejor ejemplo de la capacidad de adaptación de este calzado es Fiona Ferrer, que ha estrenado unas sandalias todoterreno que derrochan estilo a raudales. ¿Lo mejor? Están rebajadas al 50% de descuento. ¿Quieres más detalles?

Ficha ya las sandalias con plataforma de Fiona Ferrer y te salvarán unos cuantos veranos

Después de varios años relegadas a un segundo plano, este verano hemos contemplado como las sandalias de plataforma cogían carrerilla y se postulaban como la solución más chic para todas aquellas que no aguantan las alturas durante muchas horas. Pero, eso sí, aunque las opciones son infinitas, no todos los modelos logran el mismo resultado. Y es que para no perder ni una pizca de sofisticación, el diseño debe tener algo especial. Y por eso nos han enamorado por completo las nuevas sandalias de la estilista. ¿Cómo son? De piel y con plataforma de rafia de 7 centímetros. Aunque eso no es lo que más nos gusta, sino su correa con hebilla ajustable y sus detalles de ribetes tipo crochet.

Estas sandalias, que pertenecen a la firma See By Chloé, son las mejores aliadas de los vestidos frescos midi. Y para comprobarlo solo hay que ver a Fiona Ferrer, que las ha combinado con un diseño camisero de rayas con cinturón incorporado. Una apuesta de 10 para todas aquellas mujeres que ya superan la barrera de los 50 años.

Y si tú también quieres estas sandalias estás de suerte, porque como te decíamos, ahora están rebajadas en El Corte Inglés al 50% de descuento. Antes costaban 275 euros y ya pueden ser tuyas por 137,50 euros. ¡Fíchalas antes de que se agoten!