En primavera, los vestidos son nuestro salvavidas. Los usamos para todo, ya sea para ir a trabajar, para quedar a tomar algo con amigos, para una noche de fiesta, una tarde de compras... y es que no hay prenda más versátil en esta época del año. A nosotras nos encantan los de corte midi, pero también somos súper fan de los vestidos cortos, que son muy fresquitos y favorecedores. Si esta temporada quieres renovar tu armario y añadir alguno nuevo, no te pierdas este post, ya que te vamos a enseñar diez que seguro que te van a encantar porque no pueden ser más bonitos y estilosos. Y todos de Zara, para que te sea más fácil hacerte con ellos. ¡Atenta!

Los vestidos más bonitos de Zara

Esta temporada hay novedades en torno a los vestidos. Hemos visto que han vuelto con fuerza los tejidos calados, el lino, los estampados boho, los colores vivos, los 'cut out'... En Zara hay vestidos preciosos que recogen todas estas tendencias y con los que puedes convertirte en toda una 'it girl' sin nada de esfuerzo. Y es que si sabes elegir bien, no necesitas nada más para tu día a día. Hemos seleccionado los diez más bonitos: de cortes y colores distintos, con y sin estampado, de diferentes tejidos... ¡Hay para todos los gustos!

Comenzamos con un vestidazo blanco con bordado inglés y manga abullonada que nos parece ideal para cualquier día de verano; también te enseñamos un bonito vestido de tirantes en color verde y en tejido de lino que sienta genial; otro cortito con estampado boho que nos parece lo más para combinar con sandalias planas... ¡Y muchos más!

Si quieres descubrirlos todos, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí los encontrarás analizados uno a uno con detalles: fotos, precios... ¡No te lo puedes perder!