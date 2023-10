Blusa hippie y pantalones cargo: el look de Tana Rivera en sus vacaciones en Perú con Victoria Federica

La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha sido siempre una gran amante del toreo, tanto es así que la joven se ha desplazado hasta Perú para disfrutar de la última corrida de Roca Rey en su gira por Latinoamérica. Tana Rivera no ha ido sola, sino que ha formado parte del grupo de amigos de Victoria Federica que este fin de semana no han querido perderse a Roca Rey en Lima. Este ha sido el motivo de Victoria Federica para ausentarse de la reunión familiar privada en el Pardo que celebrará la mayoría de edad de su prima, la Princesa Leonor. Tana Rivera, que suele ser muy discreta en sus apariciones, se coló en las redes de la hija de la Infanta Elena con un look que era pura mezcla de estilos. Analizamos su último outfit y te damos las claves de las prendas que llevó.

La moda es un terreno fértil para la creatividad, y algo que hacen continuamente las prescriptoras de moda es mezclar estilos. Fusionar prendas de dos mundos aparentemente opuestos, como el hippie y el urbano, es una idea audaz que está ganando terreno en el mundo de la moda. Esta tendencia permite a las amantes de la moda explorar la versatilidad de su guardarropa, creando conjuntos únicos y expresivos. La combinación de elementos bohemios con toques street style puede regalar un toque de autenticidad y frescura a cualquier look. Hoy, Tana Rivera ha demostrado que la moda es una forma de expresión personal sin límites ni reglas rígidas.

La blusa hippie de Tana Rivera en sus vacaciones en Perú con Victoria Federica

Durante sus vacaciones en Perú, Tana Rivera deslumbró con una blusa blanca de estilo hippie que evocaba el encanto del armario de su madre, pues bien podría haberla llevado Eugenia Martínez de Irujo. La blusa presentaba unas originales mangas abullonadas largas, adornadas con bordados florales y étnicos en colores vivos, un escote en pico que realzaba su cuello y elevaba su busto, y dos tiras con borlas en el centro de la prenda, añadiendo un toque bohemio y auténtico a su atuendo. La elección de esta blusa hippie capturó a la perfección la esencia relajada de la moda bohemia, pero quiso darle un toque urbano al combinarla con unos pantalones que son pura tendencia.

Los pantalones cargo de tiro alto de Tana Rivera en sus vacaciones en Perú

La tendencia de los pantalones cargo ha regresado con fuerza en el mundo de la moda, y Tana Rivera no ha dudado en incorporarla en su look durante sus vacaciones en Perú. Combinando su blusa hippie con un clásico de la moda street style, Tana ha logrado infundir a su conjunto un toque juvenil y arriesgado.

Los pantalones cargo que eligió presentaban un corte recto en un elegante tono gris marengo, y destacaban por su tiro alto. Este diseño es especialmente favorecedor, ya que equilibra la silueta estrecha visualmente la cintura. Con su elección, Tana Rivera ha demostrado cómo fusionar elementos de diferentes estilos para crear un look fresco y a la moda, al mismo tiempo que resalta su propio sentido del estilo. Una buena alternativa low cost a los pantalones que llevó la hija de la Duquesa de Montoro podrían ser estos pantalones de Pull & Bear, disponibles ahora en su nueva colección por un precio asequible de 25,99 euros.

Las gafas de sol de Tana Rivera, un estilo más clásico

Tana Rivera demostró que aunque se la jugó con una combinación de prendas arriesgada, la elección de sus gafas de sol fue mucho más tradicional. Este año, las gafas de sol con montura XXL y ese inconfundible estilo noventero están haciendo un regreso triunfal en el mundo de la moda. Aunque Tana optó por un modelo clásico con montura de carey, cristales redondos y pequeños apliques metálicos. Sin embargo, la tendencia para el 2024 apunta hacia un enfoque mucho más futurista en cuanto a los diseños. Marcas de renombre como Balenciaga, Burberry, Pierre Cardin o Chanel ya han dado señales de que las formas geométricas, los cristales con gradiente, las pantallas y los espejos estarán muy de moda. Las gafas de sol del próximo año se caracterizarán por diseños vanguardistas y futuristas.