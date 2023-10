Famosas como Sara Carbonero, o la propia Tana Rivera, han demostrado que es posible apostar por prendas de estilo 'boho-chic' en cualquier evento y lucir increíbles. Desde hace varias temporadas, los estilismos 'hippies' se han quitado la etiqueta de 'poco elegantes' y se han convertido en los favoritos de las 'it girls' por su facilidad para crear outfits de lo más rejuvenecedores. Como prueba, el último estilismo de la hija de Eugenia Martínez de Irujo. La joven ha sacado del armario un llamativo conjunto muy original para acompañar a su novio, Manuel Vega, a la apertura de su nuevo local en Sevilla.

Si hay un estilo que no dejamos de ver en el armario de Tana, ese es el boho-chic; y dentro de esta moda, que aúna lo mejor de lo bohemio y de lo hippie, no hay look más característico que las prendas formadas por estampados eclécticos. Hemos comprobado que a la joven le gusta apostar por esta forma de vestir desde hace mucho tiempo. De hecho, para su última aparición se decantó por un diseño que nunca antes le habíamos visto. Se enfundó en un conjunto de dos piezas formando por una falda larga y un top de palabra de honor a juego. Completó el look con unas sandalias de cuña con plataforma -otra de sus señas de identidad- y un bolso a contraste que hablaba por sí solo.

Y para los días de entretiempo en que el clima es más fresco, puedes llevar este conjunto con una chaqueta vaquera, sacando partido a la estética más juvenil. Una gran opción de hacer que este estilismo sea más rebelde y perfecto, también, para el día a día.

Tana Rivera hereda de su madre el gusto por las prendas bohemias

Eugenia Martínez de Irujo es conocida como por su particular estilo 'hippie' y su única hija ha heredado este gusto por las piezas en clave bohemia. De hecho, Tana Rivera sorprende en cada aparición pública, y ya se ha convertido en un referente de la moda que tanto representa a su madre.

La ventaja de su último look es que es parece muy ponible y se adapta a cualquier situación. Funciona tanto para ir al trabajo, como para dar un paseo informal e incluso para un sarao nocturno. Como siempre resaltan las expertas en moda: el resultado final dependerá de cómo se combine. En el caso de Tana, ha elegido una versión más desenfadada añadiéndose un choker ajustado al cuello que le da ese 'yo qué sé qué' y le queda genial. El bolso de piel a contraste con el asa en tonalidades fluorescentes se convierte en el complemento ideal.