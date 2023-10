Tamara Gorro siempre se adelanta a las tendencias. La influencer, que acaba de cambiar de look apostando por el corte que más rejuvene a los 40, es una mujer ecléctica cuando hablamos de moda. Los estilismos que comparte con su legión de fans, nada menos que dos millones de seguidores en Instagram, siempre están a la vanguardia. Combina mejor que nadie las piezas de alta costura con las prendas más urbanas creando looks con carácter. Ya ha estrenado las cinco prendas tendencia de esta temporada que no puedes dejar pasar.

La influencer opta habitualmente por los colores llamativos, los estampados más osados y los múltiples accesorios, lo que convierte su vestidor en único. Esta temporada se ha atrevido con las botas altas confeccionadas en tejido denim, un calzado que tiene tantas adeptas como detractoras. Y es que su vestidor es un reflejo de las últimas tendencias: pantalones asimétricos, blazers cropped, calzado con tachuelas, botines dorados y hebillas. Una auténtica oda a la moda en su máxima expresión.

El estilo ecléctico e inconfundible de Tamara Gorro

Referente cuando hablamos de moda, Tamara Gorro ha sabido adaptarse a los tiempos construyendo un estilo propio que va más allá de las tendencias y es fiel a su personalidad. La seguridad, el carisma y el buen rollo son algunas de sus señas de identidad que traslada a la hora de vestir. A la última, pero sin renunciar a un estilo personal, así son los looks que utiliza en televisión o comparte en las redes sociales

A continuación hacemos un repaso de las últimas tendencias de este otoño-invierno que ha llevado la extronista de 'Mujeres y Hombres'. Ya la hemos visto con el conjunto estrella de la temporada: el traje sastre con raya diplomática y chaqueta blazer cropped. Un estilismo hipnótico que sabe llevar mejor que nadie. Los zapatos con hebillas que lució recientemente también son una apuesta segura para elevar al máximo nivel un estilismo más sencillo. Un calzado dispuesto a que pises con más fuerza que nunca. ¡Desliza! A continuación hacemos un repaso de las cinco prendas imprescindibles que protagonizarán muchos de tus looks favoritos de esta temporada y que Tamara Gorro ya ha estrenado.

1 de 5 Pantalón asimétrico Es una apuesta arriesgado, pero infalible para eclipsar miradas: los pantalones asimétricos. Tamara Gorro opta por darles todo el protagonismo. 2 de 5 Botas vaqueras Estas originales botas altas confeccionadas en tejido vaquero son un must entre las influencers. 3 de 5 Blazer cropped Olvídate del trench y apuesta por la chaqueta blazer estilo crop. Si es de raya diplomática y con pantalón a juego, mejor que mejor. 4 de 5 Zapatos con hebillas y tachuelas Las hebillas y las tachuelas vuelven a adornar el calzado tendencia de la temporada convirtiendo algunos zapatos en auténticas joyas. 5 de 5 Maxi flor Los tops con flores en versión maxi son tan llamativos que no necesitan más y crean estilismos en clave romántica.