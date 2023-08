El encanto infinito de Ibiza atrae hasta su increíble isla todos los años a los rostros conocidos del momento. No hay una sola influencer que no se haya dado un chapuzón en una de sus playas paradisíacas o bailado sobre la pista de una de sus célebres discotecas. En este lujoso paraje la moda y el brillo se fusionan en una sinfonía de estilo sin restricciones. Tamara Gorro ha dejado su huella en la isla con un vestido de fiesta que ha cautivado todas las miradas de los reservados de más selectos. La glamurosa pieza que ha estrenado es un estallido de color que demuestra que el verano es la temporada perfecta para atreverse con lo audaz. ¡Te contamos todo sobre su último party look!

Mientras disfruta de días de sol y mar en Ibiza, Tamara Gorro ha decidido elevar sus noches de fiesta con el estreno de un vestido que destila tendencias. Con una elección de diseño que evoca los trends más deslumbrantes de la temporada, la prenda es un auténtica joya para darlo todo bajo las luces estroboscópicas.

Imposible no notar los detalles que hacen de este vestido un auténtico espectáculo visual. Aberturas cut out estratégicamente colocadas permiten que la piel se asome sutilmente; un escote cruzado aporta un toque de sensualidad, mientras que un frente drapeado con pequeños pliegues agrega textura y sombras que realzan cada curva.

Tamara Gorro ha combinado su vestido lila con unas sandalias de tacón coma

La falda, con un atrevido corte frontal pone en exhibición unas piernas kilométricas que capturan la atención. El lila pastel tornasolado en tela poliéster se adapta a su cuerpo y realza su figura. Incluso, el calzado de Tamara Gorro fue un acierto absoluto, y completó su atuendo con unos tacones coma con pedrería en el empeine, que siguen la tendencia de las sandalias con tiras de esta temporada. A pesar de haber aguantado toda la noche bailando, la realidad es que sus pies pagaron el precio de la elegancia y el glamour.

Por último, pero no menos importante, el misterio revelado: el vestido que ha conquistado Ibiza y el corazón de los amantes de la moda es el "Gabrielle dress" de la firma Vanseray. Con un precio de 42,50 euros (rebajado ahora en la web de la firma), esta pieza encarna la esencia de las tendencias de verano, desde los colores pastel hasta las aberturas estratégicas.