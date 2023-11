Aunque quedan pocos días para que arranque el gran evento del Black Friday 2023, la verdad es que no podemos evitar adelantarnos y fichar las mejores prendas del momento. Y si estás en búsqueda de un buen abrigo, además de fichar este de la Reina Letizia de Zara, tienes que ver el nuevo que ha estrenado Tamara Falcó. ¡Lo tiene todo!

Y es que, la hija de Isabel Presyler ha actualizado su armario y ha sacado un modelo que es perfecto para el otoño y el invierno que llegará en unas semanas. Tamara se caracteriza por tener prendas posibles y versátiles en su armario y sus últimos looks lo han confirmado. Echando un vistazo a todo lo que ha estrenado últimamente, nos hemos dado cuenta que hay un 'trench' que es maravilloso y reúne todas las papeletas para convertirse en uno de los 'hit' del momento. Y, ¿qué es lo que nos gusta de él? Sin duda el precio.

Cómo combinar la gabardina de Stradivarius Tamara Falcó

Hablamos de un 'trench' largo y fluido que tiene un diseño clásico, de esos que siempre están de moda y que te puedes poner tanto con looks informales como con estilismos más elegantes. Es de largo medio, queda por debajo de la rodilla y tiene cuello solapa y manga larga con trabillas en puño y hombros. Por otro lado, tienen un cierre frontal con botones a constaste. Ideal, ¿verdad?

Y, ¿qué lo hace tan apetecible? Pues además de tener un diseño muy fácil de combinar y apto para llevar con todo nuestro armario, nos gusta porque es muy fácil de encontrar en cualquier tienda 'low cost'. Nosotras hemos fichado un 'clon' en Stradivarius. Se trata de una opción súper parecida que cuesta 49,99 euros, y está disponible desde la talla S a la XL.

Esta vez, Tamara Falcó ha querido optar por un abrigo de estilo 'trench' con aires minimalistas en color caramelo. Una prenda perfecta, elegante y cómoda. Es un abrigo muy favorecedor y perfecto para ir bien vestida durante esta época del año y no pasar frío. También nos gusta mucho como lo ha combinado Tamara, pero puedes hacerlo con múltiples opciones: desde vestidos lenceros, pantalones vaqueros, trajes de chaqueta, etc.

Para llevar la gabardina con elegancia, lo ideal es abrocharla por completo si va sobre un traje. Por el contrario, si quieres crear un estilismo más casual, haz como Tamara y déjala desabrochada (o incluso anudado el cinturón en la parte de atrás si acaso lo llega) y completando sobre una sudadera de estilo college al que acompañar con unos pantalones de pinzas y un par de deportivas.

El trench clásico es el mejor un básico del armario

Estamos ante una de las prendas más populares y atemporales de la historia de la moda. El 'trench', conocido vulgarmente como gabardina, se ha convertido en un básico del armario y todas las firmas disponen de un modelos en sus colecciones de otoño-invierno.

Es un tipo de abrigo impermeable que fue diseñado originalmente para uso militar y que se ha convertido en una prenda de moda clásica que ha ido acogiendo numerosas reinterpretaciones a lo largo de las diferentes temporadas. Aunque el clásico modelo en beige, largo y en tejido gabardina sigue siendo el diseño por excelencia, han aparecido otras versiones en diferentes colores, cortes e incluso tejidos como el cuero, dotando a esta original prenda de un estilo indudable. Como ejemplo, este modelo de efecto 'piel lavada' también de Stradivarius.

En definitiva, a día de hoy, el 'trench' sigue siendo una prenda básica en cualquier armario, tanto masculino como femenino. Y es que no hay marca que se haya podido resistir a incluirlo en alguna colección, ni famosa que no lo haya lucido en alguno de sus looks.