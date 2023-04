En la recta final para la boda, que se celebrará el próximo 17 de junio en la Finca El Rincón, Tamara Falcó e Íñigo Onivea están ultimando todos los preparativos. La última gran cita ha sido la pedida de mano que se celebró en la casa familiar de Puerta de Hierro de la marquesa de Griñón, donde, en la intimidad, con poco más de 25 invitados, ambas familias se conocieron. Para nuestra desilusión no tenemos fotos del modelito que Tamara eligió para tan especial ocasión, aunque estamos seguras que dejaría a todos impactados con su estilo. Lo que sí hemos podido ver es el estilismo de la "resaca" y no nos ha dejado indiferente.

Hemos visto a Tamara Falcó en muchas ocasiones haciendo gala de la tendencia effortless, ese estilo informal formado por básicos, pero con pequeños detalles que la hacen especial. Ella es única en conseguirlo, pero ¿te habías imaginado que alguna vez encontraríamos a la hija de Isabel Preysler paseando por la calle en chándal? Pues lo acaba de hacer y el resultado no puede ser más chic.

El look comfy de Tamara Falcó: Chándal, trench y Vans

Tras la celebración familiar, Tamara y su prometido pasaron una jornada relajada y tranquila, recargando pilas ante los ajetreados días que tienen por delante. Y nada más apropiado que un look comfy, un uniforme perfecto de básicos que todas tenemos en el armario, pero que Tamara combina con maestría. Ella ha elegido un chándal, formado por un pantalón azul marino de algodón, pero sin el típico elástico en el bajo, y una sudadera oversize gris con logo en verde, aunque han sido los complementos los que han dado ese toque especial que ella tan bien maneja.

La prenda que da el punto especial al look es el trench que Tamara Falcó lleva sobre los hombros (un detalle perfectamente estudiado y que es una fórmula que habitualmente vemos entre las que más saben de moda). Lucio la versión más clásica de esta prenda, que es infalible en el armario de la primavera y que la aristócrata ha llevado en innumerables ocasiones. Junto a la gabardina, otros complementos que juegan al contraste para hacer el look muy deportivo, como la gorra y las zapatillas Vans en el modelo de bota y plataforma SK8 HI Stacked en gris y blanco, ideales sin quieres ganar unos centímetros de altura pero sin perder comodidad. Tienen un precio de 110 euros. Las gafas de sol y una cadena con la medalla que ella ha diseñado para Tous completaban su look más deportivo y chic a la vez.

La novia más esperada

Tamara Falcó nos ha demostrado cómo alejar el chándal del estilo excesivamente deportivo para formar un look que encaje a todo tipo de mujer y a cualquier edad. Ella, a la que normalmente identificamos con looks clásicos y glamurosos, también sale a la calle como cualquier mortal con la ropa más casual y relajada... Y consigue un gran look.

La marquesa de Griñón es capaz de conquistarnos con sus estilismos en todas sus versiones. Lo acabamos de descubrir vestida con un chándal, sneakers y gabardina, por eso su vestido de novia va a ser uno de los más esperados de los últimos tiempos. Ha confiado en la firma Sophie et Voilá para el gran día, una elección poco convencional que demuestras que Tamara Falcó tiene las ideas muy claras y no defraudará para convertirse en "la novia del año".