La colaboradora de ‘El Hormiguero’ enamoró a la audiencia con su último look que incluía una torera de Zara que tiene un precio de 12,99 euros.

Aunque las invitadas estrellas de ayer en El Homiguero fuesen Andrea Duro y Angy Fernández, la clara protagonista de la noche (al menos, en cuanto a estilismo se refiere) fue Tamara Falcó. La socialité, como cada semana, acudió a la mesa de debate del programa junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val y, además de dar su opinión sobre los temas de más actualidad, se sinceró sobre el trágico incidente que casi acaba con la vida de su sobrino por culpa de Filomena. Sin embargo, y aunque sus palabras nos dejaron con la boca abierta, lo que más nos sorprendió fue su estilismo. La nueva marquesa de Griñón eligió un maravilloso look de lo más sencillo cuya prenda principal era una torera de Zara de lo más económica.

El conjunto es de lo más simple pero, a su vez, resulta la mar de efectivo. Compuesto por unos pantalones negros acampanados y de pata de elefante de & Other Stories; un top entallado negro y una preciosa chaqueta corta, de estilo torera, en un precioso gris antracita de Zara. Se trata de un cuerpo de escote pico, manga larga con hombreras, falsos bolsillos de vivo en delantero y cierre frontal con botones metálicos en dorado. Una prenda muy clásica pero extremadamente elegante que se convertía en la guinda del pastel en el estilismo de la socialité, convirtiéndolo en un look ideal para prácticamente cualquier situación. Nos vemos totalmente llevándolo a nuestra próxima comida con amigas pero también para acudir a una importante reunión de trabajo. ¡E incluso para un evento más importante como una comunión o un bautizo!

La torera de Zara rebajada que ha enamorado a Tamara Falcó (y a todas nosotras)

Nos ha gustado tanto el conjunto de la hija de Isabel Preysler que no hemos podido evitar navegar por Internet hasta encontrar las prendas exactas que lo conforman. Sabíamos que los pantalones eran de & Other Stories y la torera de Zara (ella misma lo confirmó a través de su cuenta de Instagram) pero queríamos conocer sus características y precio. ¡Y menuda sorpresa! Aunque los pantalones palazzo no están rebajados y cuestan 79 euros; el cuerpo con hombreras de la firma de Inditex tiene un descuento del 70%. Es decir, antes tenía un precio de 49,95 euros y ahora tan solo de 12,99€. ¡Un chollo! Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias pues, aunque en la web se indica que aún está disponible en algunas tiendas, la prenda está completamente agotada para su compra online. Algo que no nos extraña lo más mínimo, y es que el efecto Tamara es inmediato.