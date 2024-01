Tamara Falcó estrena la chaqueta corta de rebajas que ella combina con jeans y tu querrás para los días especiales

A sus 42 años, Tamara Falcó se ha posicionado como una de las mujeres más elegantes, un mérito que atesora desde hace décadas. Es conocido su don para acertar con cualquier estilismo, ya sea en una celebración o en sus viajes, pero reconocemos que es en el día a día cuando la hija de Isabel Presyler se luce especialmente. Fiel a su estilo clásico, representa como nadie la forma de vestir elegante con las prendas básicas que tiene en el armario y que le salvan cualquier ocasión.

La marquesa de Griñón, que en su día a día apuesta por la comodidad, asegura que antes que una minifalda, prefiere los pantalones vaqueros y los de traje sastre. Le encanta las deportivas. De hecho, tiene los modelos de la marca New Balance que más arrasan. Este invierno no falta en su armario los jeans rectos, las camisas de rayas de popelín azul, combinadas como chaquetas de lana para llevar todo el rato. A Tamara le gusta completar los looks con gorras y bolsos, accesorios que le encantan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó ( @tamara_falco)

En esta ocasión, Tamara compartía un modelito muy especial. La popular aristócrata derrochaba estilo con un estilismo básico que es pura inspiración para este invierno. La prenda principal de su outfit es una chaqueta de las rebajas de enero de su firma para Pedro del Hierro. ¡Vamos a descubrirla!

La chaqueta de rebajas de Tamara Falcó para triunfar en estilo

Tamara Falcó ha estrenado una favorecedora chaqueta de color gris con cuello caja adornada con botones esmaltados. Una prenda de inspiración clásica con la que está impresionante. Es habitual que la hermana de Ana Boyer recurra a las piezas cómodas, en una entrevista confesaba que uno de sus trucos de estilo es elegir prendas lo suficientemente cómodas y ligeras como para aguantar con ellas todo el día. Además, en esta ocasión se trata de una pieza de la colección de rebajas de su propia firma para Pedro del Hierro, que destaca por su aire elegante y chic para el 'street style' y que está completamente enfocada su estilo personal. En la web oficial de la firma se puede encontrar el modelo exacto en tallas que van de la XXS a la XXL. Esta pieza tiene un precio de 78 euros.

En cuanto al resto del look, Tamara es una apasionada de los básicos del armario. Así, las otras prendas que añade a este modelito son los vaqueros, su pieza por excelencia. Sus modelos predominantes son los de corte recto, que cuentan con un ajuste cómodo alrededor de las piernas, sin apretar demasiado ni ser excesivamente holgado. Esto hace que sean cómodos para el uso diario. Además, puede combinarlos con camisetas casuales, blusas elegantes o incluso chaquetas, lo que los convierte en una opción flexible para diferentes ocasiones.

Otra prenda que ha añadido a su conjunto es una camisa de popelín, debajo de la chaqueta, uno de esos básicos que la moda ha convertido en imprescindible. Lo sabemos todas. Y no necesariamente han de ser blancas; lo idea es el corte, un poco holgado, y la calidad del tejido, que ha de ser alta. El modelo que lleva Tamara es a rayas con cuello desmentido y detalle de cadena en pie de cuello. También de PDH y con un descuento del 60% para ser exactas, la suya es una de esas camisas que siempre están en boga, y es una inversión segura.

A todo esto ha añadido unos zapatos de salón acabados en punta, que han elevado el look a lo más alto. Sin embargo, el modelo de la diseñadora quedaría genial también con mocasines, bailarinas, sandalias o zapatillas deportivas.

Atención porque sus accesorios también tienen tendencias

Como experta, es una auténtica cazadora de tendencias, por lo que si su estilo destaca por las piezas más sencillas, siempre añade últimas novedades más virales para conseguir un modelito digno de prescriptora. En este sentido, los accesorios y complementos también son su fuerte. Hablamos de la gorra. Por su color neutro, por su diseño minimalista o porque tiene la capacidad de robar todo el protagonismo al look, es un flechazo absoluto.

Se trata de una gorra tipo beisbol realizada en tejido canvas de algodón efecto lavado, con el logotipo bordado en volumen en el frontal y forrada en tejido de algodón para mayor comodidad y limpieza. Una pieza que tiene un precio de 23 euros, y nos encanta para darle un plus a nuestro estilo.