Acostumbrada a verla todas las mañanas al frente de Espejo Público con unos estilismos muy a la moda, pero siempre con un toque clásico, con la última aparición de Susanna Griso nos hemos llevado una gran sorpresa que nos ha encantado. Debido a su trabajo la presentadora no es muy habitual de los actos públicos, pero no faltó en la entrega de los Premios Talento de Academia de Televisión, donde se reconoce a quienes desempeñan su labor profesional con rigor y brillantez detrás de las cámaras. Ella fue la encargada de entregar uno de los galardones y atendió a sus compañeros de la prensa para comentar los temas de actualidad, luciendo uno de los looks más originales y con más estilo de la noche.

La presentadora de Antena 3 es una de nuestras mejores fuentes de inspiración para los estilismos working girl, y ahora también hemos descubierto que tenemos que seguirle la pista cuando busquemos un look más festivo. Las navidades están a la vuelta de la esquina y con ellas las cenas y comidas de trabajo y muchos compromisos sociales (además de los días señalados en rojo en el calendario) para los que seguro están pensando el outfit ideal. Susanna Griso nos ha dado la idea menos convencional, pero muy atractiva.

El conjunto de fiesta más original lo tiene Susanna Griso

Nada de vestidos, ni de los poco arriesgados trajes de chaqueta, Susanna Griso se ha decantado por una opción mucho más original, con un conjunto de pantalón cargo de punto con hilatura metalizada en verde menta, bolsos de plastrón con solapa, cinturilla con un cordón ajustable y bajo acabado en puño, y un jersey de cuello alto de punto con detalles de lurex en el mismo tono, con las mangas un poco abullonadas y la cinturilla que se ajusta al cuerpo para un estilo ablusado. Es de la firma Is coming, pero tanto el pantalón, que tiene un precio de 198 euros, como el jersey, que vale 178 euros, se encuentran agotados en estos momentos en la web de la marca.

A pesar de las bajas temperaturas, la periodista se ha atrevido con unas sandalias de tacón alto de pulsera con tiras de vinilo que fueron el complemento ideal para rematar el look.

El dos piezas tiene un estilo chandalero, que es una de las tendencias que más hemos visto en los últimos tiempos. Mucho más divertido, cómodo, relajado y con un toque diferente a los habituales estilismos festivos, y también muy rejuvenecedor.

El natural look beauty de Susanna Griso

Susanna optó por un looks beauty muy natural, con su melena long bob capeada peinada con raya al lado y un maquillaje suave, donde destacaban las sombras de ojos en tonos irisados.

La presentadora ha conseguido darnos la mejor idea para salir de nuestra zona de confort y atrevernos en nuestra próxima fiesta o cena especial por un conjunto que te hará brillar sin estridencias.