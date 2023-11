De Carmen Lomana a Susanna Griso: la alfombra azul del evento de la semana en Madrid

Susanna Griso fue una de las flamantes invitadas a la cita que el pasado 21 de noviembre conmemoraba el 25 aniversario de la fundación de 'La Razón'. Vestida con un bonito conjunto aguamarina de chaqueta y falda midi, la presentadora ha sido, sin duda, una de las mejores vestidas de la noche. Sin embargo, como ya es costumbre, nadie ha podido hacerle sombra a la Reina Letizia. Vestida con un impresionante vestido Bardot, la mujer de Felipe VI se robaba todas las miradas a su llegada a la fiesta. Su marido, guapísimo también, volvía a convertirse en su mejor acompañante, siempre distinguidísimo. La gran noche del periodismo fue un ir y venir de rostros conocidos entre los que no faltó Belén Esteban.

Susanna Griso, muy veraniega, se conviertió en una de las estrellas de la noche

La alfombra 'azul' de la redacción de 'La Razón' se llenaba de personalidades en esta cita ineludible con el periodismo. El citado periódico celebraba su cuarto de siglo por todo lo alto, con la presencia de los invitados más variopintos. Los Reyes hacían su entrada estelar puntualísimos poco antes de las 20 horas y saludaban a las autoridades ahí presentes. Desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a varios presidentes autonómicos y expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy.

Con permiso de doña Letizia, si alguien destacó por su elegancia y elección de estilismo, esa fue la presentadora Susanna Griso, que no quiso perderse la cita nocturna. Llegaba sola y muy sonriente, saludando a diestro y siniestro como si fuera una auténtica diva de Hollywood. Guapísima, llamaba la atención por el color de su atuendo, muy acertado, aunque algo liviano para las gélidas temperaturas de esta época del año en Madrid. Remataba el look con un cuerpo de encaje negro y unas veraniegas sandalias atadas el cruz a los tobillos. Una apuesta muy elegante y juvenil.

Belén Esteban entre las invitadas a la alfombra 'azul'

Entre los asistentes, no faltó Belén Esteban, quien llegaba al evento acompañada de sus excompañeros de 'Sálvame', Chelo García Cortes y Víctor Sandoval. La de Paracuellos se mostraba de lo más amable con la prensa posando en el 'photocall', visiblemente emocionada y nerviosa por la llegada de doña Letizia y el Rey Felipe VI. Gran admiradora de sus majestades y de la Casa Real española, como ha demostrado en incontables ocasiones, no dudaba en sacarse varios 'selfies' con ellos, ya en el interior del evento. La 'influencer' acudió con un traje de chaqueta y pantalón negro con detalles tribales en tonos bronce. Para culminar el look, apostó por unas cómodas bailarinas del mismo color de poco tacón y un bolso a juego.

1 de 8 Carmen Lomana, con un espectacular vestido en la alfombra azul de La Razón Carmen Lomana fue una de las mejor vestidas del evento, con un palabra de honor con falda de vuelo preciosamente combinado con un magnífico collar. 2 de 8 Irene Villa, guapísima en el evento en el que Susanna Griso ha despuntado La periodista ha optado también por un dos piezas con camisa metalizada y zapatos del mismo tono y pantalones negros de corte recto. 3 de 8 Nuria Roca, compañera de cadena de Susanna Griso, una de las más coloridas La presentadora de La Sexta ha optado por un look chaqueta y pantalón con estampado muy llamativo. Sin duda una de las más arriesgadas en esta noche madrileña por los 25 años de 'La Razón'. 4 de 8 La Reina Letizia le hace sombra a Susanna Griso, como ya es costumbre La mujer de Felipe VI ha vuelto a acertar de lleno con este vestido Bardot ajustadísimo y taconazos de infarto. Sin duda, se ha robado todas las miradas en el gran evento de la noche madrileña. 5 de 8 Agatha Ruiz de la Prada, una de las más coloridas de la alfombra azul La diseñadora ha optado por un vestido de su colección que combinaba el rojo y el dorado con hombreras abombadas. Una de las más llamativas junto a Susanna Griso. 6 de 8 Gema López, también de negro, para celebrar la fiesta del periodismo La excolaboradora de 'Sálvame' y compañera de Susana Griso en 'Espejo Público' ha sido una de las más discretas de la noche. No ha arriesgado con su 'total look' en negro. 7 de 8 Marta Riesco, coincidió en el evento con Susanna Griso y el resto de flamantes invitadas Muy elegante, la exreportera de Mediaset acudió a la conmemoración de los 25 años de La Razón con un llamativo vestido de color fucsia y hombro descubierto. 8 de 8 Adriana Abenia, una de las que menos apostó en el evento de 'La Razón' Al contrario que Susanna Griso, la escritora y modelo apostó por un sobrio dos piezas de chaqueta y pantalón negros. Rompió el 'total look' con una cartera en tono plata, uno de los colores de la noche.