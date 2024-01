Acabamos de pasar el Blue Monday (el día más triste del año) pero el tiempo no nos están dando demasiada tregua para superarlo y seguimos con esas jornadas frías, grises y lluviosas que no son el mejor antídoto para levantarnos el ánimo. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Pues lo mejor es seguir el consejo de los sabios dichos populares que nos dicen que al mal tiempo hay que ponerle buena cara... y no solo buena cara, también hay que abrir el armario por la mañana y elegir el look que nos haga sentirnos más guapas y animadas. Susanna Griso lo ha conseguido con la perfecta combinación para ir a la oficina.

Nada de negro o colores oscuros, en los días de lluvia triunfan los tonos más vivos, y si no te atreves con los vibrantes, el blanco o el beige es tu mejor aliado. Las presentadora de Espejo público lo ha hecho con un mix sencillo, pero infalible, eligiendo un básico jersey de cashmere de cuello de pico en marfil y una ligera falda midi con estampado geométrico donde predomina el verde musgo. ¿Y en los pies? La botas de agua que consiguen un look ideal para llevar a la oficina.

Ella misma lo tenía muy claro al asegurar: "Me río yo de la lluvia y el Blue Monday con estas botas".

Las botas de lluvia de Susanna Griso que tú también vas a querer

La presentadora ha elegido unas botas de caña alta en tono beige elaboradas en goma y licra, con suela track de tres centímetros de goma antideslizante. El interior está forrada en tejido para mayor confort para que puedas llevarlas sin problemas de la mañana a la noche. Son de la firma Toni Pons y ahora puedes comprarlas ahora en rebajas a un precio de 89,96 euros. También están disponibles en negro, pero el beige nos parece muchos más atractivo y favorecedor para combinar con todos los tipos de looks.

¿Cuál es la mejor combinación para las botas de lluvia de la presentadora de Antena 3?

Susanna Griso hace un mix básico de oficina y logra que con estas botas resulte elegante a pesar de la informalidad que supone calzarse unas botas de lluvia. Pero estas botas también son el complemento imprescindible para dar un toque british a los estilismos en los días más grises combinadas con el clásico trench o con una chaqueta austriaca como la que acaba de estrenar la Reina Letizia, tanto en la ciudad como en tus fines de semana en el campo.

Las botas de lluvia son un básico de cada temporada (que también llevamos en los comienzos de la primavera) que se adaptan a las tendencias, pero si te decantas por unas de estilo clásico y en un tono neutro como las de Susanna Griso serán año tras año las reinas de tu armario.