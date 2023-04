Sé la envidia de la oficina con estos looks que no sólo te harán destacar, sino que también te harán estar a la moda.

El entretiempo siempre es un momento un poco caótico para conformar unos looks con los que nos sigamos sintiendo ideales sin morirnos de calor (o de frío) por el camino y seguir estando a la moda. Es por eso que en revista Semana hemos decidido echaros una mano para que no tengáis que pensar en los looks que llevar a la oficina. ¡Ya te lo decimos nosotras!

En este artículo te acercamos las tendencias en ropa de oficina y te enseñamos a combinarlas para que estés siempre perfecta. Porque sí, somos coquetas y nos gusta estar impecables también cuando vamos a trabajar.

Si te gustan las prendas formales definitivamente tienes que probar (si no lo has hecho ya) con los chalecos. Los puedes combinar con unos pantalones de vestir para una imagen más seria y profesional y romper la sobriedad con el uso de unas sandalias, tus zapatillas favoritas o incluso unos stilletos para un look más arreglado y formal.

Integra las tendencias en tus looks de oficina para lucir radiante esta primavera

Siguiendo con el mundo de la sastrería tenemos el clásico conjunto de traje pero eligiendo una blazer oversize que aúne a la perfección esa imagen profesional con un toque casual para el día a día. Si quieres darle un aire más informal prueba a combinarlo con una camiseta (o un tank top) para los días más calurosos.

Un look bicolor en tonos claros nos parece una opción muy fresca y elegante para sorprender a tus compañeros de oficina. Para conseguirlo solo necesitarás unos pantalones de vestir un poco anchos para crear volumen y movimiento en la parte inferior del cuerpo y después combinarlo con una camiseta y una camisa oversize para un look chic casual de lo más versátil. Te servirá desde para ir a la oficina a tomar un brunch con tus amigas.

Como consejo final apuesta siempre por el total look a un color cuando no sepas que ponerte para ir a trabajar. Te hará ver mucho más elegante y te salvará la vida resolviendo un look que funciona en minutos.

¿Aún sigues buscando inspiración? Descubre las prendas con las que podrás conformar todos los outfits de oficina más elegantes para esta primavera (y verano) a continuación.