Con la subida de las temperaturas y la llegada del buen tiempo se han disparado los bautizos, las fiestas, los grandes eventos y, sobre todo, las bodas. Por eso estamos convencidas de que ya estarás en busca del vestido perfecto para convertirte en la invitada más aclamada. Pero espera, porque te tenemos que recordar una cosa antes de que saques la tarjeta de crédito y la dejes temblando: no hay por qué gastarse muchísimo dinero para triunfar. Y lo decimos con argumentos, porque esta temporada algunas de nuestras tiendas low cost favoritas se han propuesto tentarnos con diseños que bien pueden competir con muchos de los que alardean las firmas de lujo. Y, sin ir más lejos, acabamos de fichar a Soraya Arnelas con un vestido de Mango que no puede ser más ideal.

Soraya Arnelas tiene el vestido plisado de Mango que funciona tengas la talla que tengas

Sabemos de sobra que el dress code de las bodas dicta que las invitadas no pueden vestir ni de blanco ni de negro. Tampoco están bien vistos los estampados extremadamente llamativos. Además, los modelos largos, dependiendo de la hora de la celebración, no son del todo adecuados. Así que conociendo esto, hemos llegado a la conclusión de que el nuevo vestido de Soraya Arnelas es perfecto para no pasar desapercibida y derrochar estilo tanto de día como de noche.

Su color fucsia, su diseño asimétrico, su corte midi y sus detalles plisados son un absoluto combo de sofisticación. ¿Lo más? El vestido dispone de una abertura lateral que le suma un toque sexy al instante. Y espera, porque este diseño es infalible para las mujeres bajitas, ya que también logra alargar las piernas ópticamente.

Soraya Arnelas ha combinado este diseño de forma sencilla pero magistral: con unos stilettos de vinilo y una gargantilla fina. Una opción de éxito asegurado para las invitadas de boda de primavera y verano. Y es que solo tendrás que añadir a tu look un bolso clutch (tu decides si a juego o en contraste) para ser la más chic de la celebración.

¿Eres una chica curvy? Entonces también tienes que fichar este vestido asimétrico de Mango antes de que agote. ¿El motivo? Gracias a sus fluidos plisados y su ajuste en la cintura, cuenta con un efecto reductor inmediato. Las tallas están disponibles en la página web de la firma desde la XXS a la 4XL. ¿Su precio? 89,99 euros.