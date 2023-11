La temporada navideña se acerca, y con ella, la oportunidad de arrasar con tu estilo. Este año, no solo las luces navideñas adornan las calles de todas las ciudades del mundo, pues una tendencia de moda promete quitar protagonismo a estos deslumbrantes leds de colores. Los jerseys metalizados se erigen como la elección perfecta para brillar con luz propia en tus celebraciones festivas. Sonsoles Ónega ha sabido incorporar en su último look este tipo de prendas con un jersey de Zara que ya está completamente agotado. ¡Te traemos alternativas baratas para que puedas recrear su estilismo!

Los jerseys metalizados no son solo prendas llamativas, sino que también capturan la esencia festiva de la época. Su tejido con hilo metálico o con una capa de pintura textil con ese efecto desgastado tan de moda, crea un juego de luces y sombras que resalta la figura, añadiendo dimensión y volumen a tu look. La elección de tonos metalizados, como oro, plata o bronce, agrega un toque lujoso y festivo que se adapta a la perfección al espíritu navideño.

El estilismo de Sonsoles Ónega con el jersey de Zara que ha arrasado en Black Friday

La presentadora ha sido una de las privilegiadas –y de las más rápidas– en conseguir el jersey navideño teñido de dorado de Zara que se ha agotado durante el Black Friday. Este jersey con cuello redondo y canalé estaba recubierto de una fina capa de pintura dorada súper brillante, algo que ya hemos visto en jeans y bombers este año. La periodista lo combinó con unos pantalones negros con bajo split, esa pequeña abertura en el bajo acampanado que es ideal para lucir unos botines negros y darle movimiento al look. El contraste del dorado y el negro creó un look equilibrado y súper festivo que no debemos pasar por alto en las próximas semanas.

La versatilidad de los jerseys metalizados es otra de sus grandes virtudes. Puedes incorporarlos tanto a estilismos casuales como a opciones más sofisticadas. Combínalos con unos vaqueros para un look desenfadado pero estiloso, o elige una falda lápiz para eventos más formales. La capacidad de estos jerseys para adaptarse a diversas ocasiones los convierte en piezas imprescindibles en tu armario navideño.

La variedad de diseños disponibles en jerseys metalizados te permite encontrar la opción que mejor se ajuste a tu estilo personal. Desde suaves destellos que añaden un toque sutil de luz hasta diseños más arriesgados con acabados súper brillantes, la oferta es amplia y emocionante. Considera incorporar a tus estilismos de invierno este tipo de jerseys para aportar un toque de luminosidad en los días más grises. La inversión en un jersey metalizado te garantiza lucir un look espectacular en diciembre. ¡Desliza para descubrir las alternativas baratas al jersey de Sonsoles Ónega en la galería y no te pierdas un detalle!

1 de 5 Jersey punto craquelado metalizado de Zara 29,95 euros Esta es la prenda por la que todas las prescriptoras de moda suspirarán este diciembre. Aquí tenéis el modelo agotado que lució la presentadora en su look. ¡No te preocupes! Desliza para descubrir las alternativas más económicas. 2 de 5 Jersey oversize punto foil de Zara 39,95 euros Zara sigue ofreciendo en su web la versión oversize y un poco más discreta del jersey que lució Sonsoles Ónega. Si lo combinas con unas medias negras y unos botines de tacón, habrás incluido la tendencia 'no pants' que está triunfando entre las influencers. 3 de 5 Jersey de punto metalizado de Guess 58,50 euros El plateado tampoco se queda atrás, si eres una 'silver girl' este jersey trenzado con ochos y mangas oversize se convertirá en tu prenda favorita de la Navidad. 4 de 5 Suéter dorado tejido de canalé de Shein 15,02 euros Este doble del jersey de canalé de Zara que lució la presentadora cuenta con hombros caídos que darán a tus mangas ese efecto baggy, poco ajustado, tan buscado entre las amantes del comfort. 5 de 5 Jersey urbano de punto metalizado oro negro de Yehwang 16,95 euros Este jersey dorado con hombreras marcadas y acabado desgastado aglomera en una sola prenda las tendencias más llamativas de la temporada. Combínalo con un pantalón vaquero acampanado o una falda midi negra para conseguir tu estilismo perfecto para la cena de empresa.