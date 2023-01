¿Todavía no has ido de shopping en rebajas? Los vestidos de fiesta que hace apenas una semana se nos iban de presupuesto, hoy tienen un precio muy asequible. Si descartamos los que están confeccionados a base de lentejuelas, glitter y tejidos brillantes podemos encontrar prendas para utilizar en otras noches de fiesta sin que parezca que vamos de cotillón. Hoy, Sofía Suescun nos ha mostrado sus últimas compras en Zara. La influencer se ha hecho con tres prendas que tienen un factor común: todas incluyen un lazo.

La hija de Maite Galdeano tiene un cuerpazo y está encantada de lucirlo con todos sus outfits. Por eso, se ha hecho con un little black dress con escote palabra de honor, cut out en los costados y falda mini que le sentaba como un guante. Esta prenda es ideal para las noches de diversión, para lucir piernas con taconazo o unas botas over the knee de última moda. Todavía está disponible en la web de Zara a un precio de 25,99 euros, aunque las unidades están cayendo en picado, hay existencias en talla M,L y XL.

Los vestidos con lazo de Zara de Sofía Suescun te servirán para tus noches de fiesta

Otro de los chollos que la ex gran hermana ha encontrado entre los percheros de Zara ha sido un vestido mini, también strapless, para lucir pecho y hombros tonificados que estaba confeccionado en una tela negra con un glitter muy sutil. Además, en la parte de la cintura la prenda tenía un doble lazo blanco de tamaño XXL, muy original. No obstante, lo más llamativo del vestido era su falda abullonada de corte mini que creaba una silueta estupenda y hacía que sus piernas se vieran más finas y kilométricas. Está siendo uno de los favoritos de las rebajas y ya no quedan casi tallas en la web, pero si rebuscáis podréis encontrarlo en tiendas a un precio de 29,99 euros.

Combina el body con lazada con unos pantalones palazzo negros

A la novia de Kiko Jiménez le encanta saltar de un estilo a otro, por eso también ha encontrado una prenda que pudiera usar a diario. La tercera y última prenda no era exactamente un vestido, sino un body súper ajustado que tenía unos finos tirantes blancos que daban paso a un top blanco con forma de lazo. El resto de la prenda estaba confeccionada en una tela ajustada negra, dos colores básicos que nos dan manga ancha a la hora de integrar accesorios y prendas. Este tipo de body es muy útil para conjuntar con pantalones anchos, por lo que los wide leg y los pantalones palazzo quedarán perfectos con ella y conseguirás un look muy elegante. Aunque el body parece bastante explosivo, si le añades unos pantalones, dará un giro de 180 grados.

Incluso puedes integrar el body en un outfit más casual y enfundarte en unos jeans de corte recto o los típicos shorts cuando llegue el entretiempo. No hará falta que saques los stilettos del zapatero, pues con unas deportivas o unas botas planas también encajará muy bien. Es una prenda con muchas posibilidades y podéis encontrarla en la web a un precio de 15,99 euros, aunque, como la prenda anterior, la página está a punto de colgar el cartel de «agotado». Os aseguramos que será el dinero mejor invertido, pues es tan versátil que la usaréis en cientos de estilismos.