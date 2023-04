Si buscas inspiración para tus eventos de primavera, echa un vistazo a este look de Sofía Suescun que lo tiene todo para triunfar. ¡Te lo enseñamos!

La temporada de eventos de primavera no para: bodas, bautizos, comuniones, graduaciones, ferias... este año seguro que tienes varias celebraciones para las que tienes que ir impecable, pero... ¿has pensado ya lo que te vas a poner? Seguramente lo que tienes en mente es un vestido o un mono porque es el recurso más fácil, pero si esta vez te apetece cambiar un poco y no ir como siempre, presta atención a este post. Sofía Suescun nos ha dado la clave para triunfar en cualquier evento sin necesidad de acudir a ninguna de esas prendas. Y te lo descubrimos aquí.

Un vestido o un mono largo y elegante son dos opciones súper recurrentes a la hora de elegir look para una ocasión especial. A nosotras personalmente nos encantan porque son un acierto asegurado, pero es verdad que a veces nos apetece innovar un poco y salir de nuestra zona de confort. Si lo que estás buscando es ir más original y no caer en lo mismo de siempre, atenta a este look.

El look de Sofía Suescun para triunfar en todos los eventos

La novia de Kiko Jiménez acude siempre espectacular a todos sus eventos y esta vez no ha sido menos. La influencer nos ha vuelto a dejar con la boca abierta gracias a un espectacular conjunto compuesto por un top negro y un pantalón estampado que nos parece lo más para cualquier ocasión especial que tengas en estas fechas.

Tanto el top como el pantalón son de la misma marca que está arrasando entre jóvenes y mayores: Lady Pipa. Se trata de una firma española especializada en vestidos de fiesta, de invitada y de cóctel que se ha puesto súper de moda entre las celebrities y que ha llegado incluso a las royals: hace unos días vimos a la mismísima Reina Letizia con un bonito vestido de esta marca con el que estaba radiante.

Sofía también es muy fan, pero en vez de decantarse por un vestido, ha decidido ir un poco más allá y ha seleccionado dos prendas preciosas y súper versátiles. La primera es un top negro con cuello halter con lazada, escote en V y espalda descubierta que cuesta 99,95 euros. Un diseño ideal que podrás usar en muchas más ocasiones.

Aunque el pantalón es, sin duda, el protagonista absoluto del look. Se trata de un pantalón acampanado de tiro alto con un estampado multiculor muy bonito que, además, sienta fenomenal. Cuesta 89,95 euros y una buena noticia es que está disponible en una amplia gama de tallas: desde la XXS hasta la 5XL. ¡Lo más!