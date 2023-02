Las influencers se han convertido en las invitadas imprescindibles de cada evento del panorama nacional, sea de lo que sea: cine, moda, música... Ayer tuvo lugar en Madrid la premier de la segunda temporada de la serie 'Operación Marea Negra' y, además de actores y actrices, hasta allí se desplazaron algunas de las celebrities e influencers más conocidas de nuestro país como Makoke, Melyssa Pinto o Sofía Suescun. Precisamente Sofía fue una de las que más nos llamó la atención gracias a su outfit, un total look de Zara que nos ha encantado porque, además, tiene truco. ¡Te lo contamos!

Como cada evento al que la invitan, Sofía acudió impecable a esta alfombra azul con un "vestido" y unas botas de Zara que nos han enamorado. Y decimos "vestido" entre comillas porque realmente no es un vestido. Te contamos el truco: no se trata de un vestido como tal, si no de una gabardina corta de efecto piel de la firma de Inditex que ella ha combinado con unas botas de la misma marca. Nos parece un lookazo ideal para cualquier cena en pareja o fiesta con amigas. Las dos prendas cuestan lo mismo (59,95 euros), por lo que encima es una opción low-cost. Sofía nos demuestra así una vez más que no hace falta gastar mucho para ir estupenda a cualquier ocasión especial que se precie.

El look de Zara de Sofía Suescun

El look de Sofía nos parece lo más no solo por el truquito que te hemos contado, si no porque se trata de dos de las tendencias estrella de esta temporada (y nuestras favoritas): el efecto piel y las botas cowboy. El efecto piel en este caso lo encontramos en el trench, que Sofía convierte en un vestido ideal, aunque podemos intuir que se puso unos shorts debajo para evitar sustos, claro. Y las botas son súper especiales, con llamas y con efecto contraste en blanco y negro.

Además, con la ayuda de su peluquero y maquillador de confianza, Miguel Bling, la influencer consiguió un peinado y un maquillaje con los que estaba súper favorecida. Ambos muy sencillos, pero que suponen el broche de oro para un look de diez. Sigue bajando hasta nuestra galería, ahí vas a descubrir el look completo con detalle: las prendas una a una, el peinado... ¡No te lo pierdas!