La moda es cíclica, y los años 2000 están de vuelta con fuerza en las tiendas de moda. Esta tendencia se presenta como una oportunidad perfecta para que las millennials incorporen a sus armarios prendas juveniles en esta época de rebajas. En este resurgir de tiempos pasados, Sofía Suescun, bien conocida por atreverse con cualquier prenda, ha conseguido agotar en tiempo récord un ajustadísimo vestido de Bershka tras mostrarlo en su última aparición. Este fenómeno no solo pone de manifiesto el impacto de las influencias del estilo 2YK en la moda actual, sino que también deja claro el efecto que las instagramers tienen en el público más joven.

Los años 2000 fueron testigos de una explosión de tendencias en la moda femenina. Marcas icónicas como Juicy Couture, Diesel, Abercrombie & Fitch, Hollister o Levi´s dominaron las pasarelas y los armarios de las jóvenes. Las prendas de estilo deportivo, los jeans de tiro bajo, los crop tops y los estampados llamativos y con logotipo definieron esta época. Hoy, vivimos un momento en el que muchas de estas tendencias convergen en las colecciones, y ofrecen una amalgama de estilos que van desde lo retro, pasan por lo vintage y recuperan del pasado reciente este tipo de cortes y trends de moda. Este eclecticismo permite a las fashionistas jugar con la moda, fusionando lo clásico con lo contemporáneo.

Sofía Suescun combina su vestido 2YK de Bershka con botas polaina blancas

El vestido que ha causado sensación en manos de Sofía Suescun es una oda al glamour juvenil de los años 2000, reinterpretado con un toque moderno. Confeccionado en una tela de poliéster y elastano gris, se ajusta a la perfección a las curvas de la influencer. El diseño presenta mangas largas, cuello cerrado y una falda midi con una abertura lateral ligeramente drapeada. El toque dosmilero lo aporta un broche en forma de corazón repleto de brillantes. Además, la inclusión del bajo asimétrico, una tendencia destacada este año, le otorga un giro contemporáneo al clásico vestido ajustado.

Sofía complementó su look con unas botas polaina en color blanco, una súper tendencia que continúa ganando adeptas en el mundo de la moda. Estas botas, con punta angulosa, caña ancha, y una solapa que recubre la parte superior no dejan de agotarse en tiendas con la misma rapidez que el vestido. El tacón grueso moderado no solo añadió comodidad, sino que también hizo que las botas fueran ideales tanto para paseos casuales como para eventos informales. La elección de Sofía demuestra cómo las botas polaina son versátiles y pueden incorporarse con éxito en una variedad de estilos y ocasiones.

El maquillaje de ojos, un perfecto y sutil smokey eye

La hija de Maite Galdeano llevó su atrevimiento también a la elección de su maquillaje. Sus ojos perfectamente delineados con lápiz negro encajaban muy bien con el estilismo elegido y le dieron un toque de misterio y dramatismo a su mirada. Este makeup, que resalta sus rasgos con un efecto ahumado, crea un equilibrio perfecto con la elección de su vestido. Además, la influencer completó su look con una manicura en tono negro, una elección que armoniza de manera impecable con los tonos de su vestido.

Atrévete a incorporar prendas de estilo 2YK este año y juégatela, la moda joven no es solo apta para millennials, como bien ha demostrado Sofía Suescun.