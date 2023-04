Ya lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetirlo. Sofía Palazuelo es la joven aristócrata más inspiradora y con más estilo, con permiso de Tamara Falcó, marquesa de Griñón, o Isabelle Junot, marquesa de Cubas. No se deja ver demasiado, por eso cada una de sus apariciones públicas es una alegría para nuestros ojos. Ahora que estamos deseando ver cada nuevo look de primavera de las famosas, la duquesa de Huéscar se ha destapado con una de las propuestas más atractivas, para acudir a un acto en el Teatro Real.

La futura duquesa de Alba siempre elegante y impecable ha vuelto a conquistarnos con su elección. Y no hablamos de los vestidos primaverales que ahora se han convertido en los grandes protagonistas del comienzo de la estación, porque en esta ocasión Sofía se ha decantado por un conjunto de blusa y pantalón estampado, muy favorecedor. Un outfit que se aleja de los cánones tradicionales de los looks de invitada, pero que es la mejor idea para tu armario si tienes un evento a la vista en las próximas semanas.

Discreta y sin dejarse llevar por las tendencias, estas son las premisas con las que nos conquista la joven aristócrata. Son muchas las ocasiones en las que huye de lo convencional, como cuando la vimos con un vestido de red para acudir a la ópera en el Teatro Real, o en el mismo escenario con un vestido túnica de lo más original. Hoy también ha apostado por la originalidad.

El conjunto de Sofía Palazuelo que nos ha enamorado y triunfará esta primavera

La esposa de Fernando Fitz-James Stuart eligió un conjunto de pantalón capri y blusa de bajo asimétrico, manga corta de volante y cuello a la caja muy sencillo. Sin embargo, toda la fantasía del diseño estaba en su maravilloso y favorecedor estampado en negro y rosa con estampado geométrico y de cerezas y finas rayas plateadas, que lo hacía absolutamente especial. Es un diseño de Ailanto para el portal de moda Es Fascinante, donde la duquesa consigue todos sus grandes looks. La blusa tiene un precio de 201 euros y el pantalón de 285 y todavía están disponibles en la web.

El conjunto es tan potente que no necesita muchos más accesorios, por ello, Sofía Palazuelo optó por la discreción con unas sandalias de pulsera con una tira de terciopelo en la misma gama del frambuesa del estampado, un bolso de mano negro de media luna con cremallera y en la mano una clásica blazer en negro para resguardarse de los momentos frescos de esta época cuando se pone el sol. Un brazalete rígido en forma de flor y unos pendientes largos fueron las joyas de fantasía que coronaron su look.

Siguiendo su tónica habitual, lució su melena bob peinada con raya al lado y ligeras ondas y un maquillaje muy suave en tonos rosados.

En el Real de la Feria de Abril

Este look vuelve a demostrarnos que Palazuelo es todo un icono de estilo. Dentro de unos días seguro que la veremos pasear por el Real de la Feria de Abril con sus trajes de flamenca, que son siempre espectaculares, en una de las citas preferidas del matrimonio. Sofía y Fernando tienen especial cariño a Sevilla, de hecho, la fallecida duquesa de Alba dejó el Palacio de Las Dueñas en herencia a su nieto, el marido de Sofía que un día ostentará el título de duque de Alba, por la unión que tenía con la ciudad hispalense.