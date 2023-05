Sira Martínez, hija de Luis Enrique, una amazona sencilla, pero muy chic

Esta mañana, ha dado comienzo la Longines Global Champions Tour 112 CSI Madrid en la que todos los años disfrutamos de lo mejor del mundo de la hípica mezclado con las celebrities aficionadas a esta exclusiva disciplina deportiva. Cayetano Martínez de Irujo o la hija del ex seleccionador de fútbol Luis Enrique han asistido a este gran evento. Hoy, Sira Martínez nos ha dado una clase de elegancia con un look sencillo, pero que funcionó a las mil maravillas. Te contamos todos los detalles a continuación.

La joven no sólo es la hija de Luis Enrique y la actual pareja del futbolista Ferrán Torres, sino que cuenta ya con casi 400 mil seguidores en Instagram y entre sus hobbies se encuentra el de montar a caballo y hoy, de hecho, competía en este multitudinario evento. Para mostrar su mejor cara ante los espectadores del torneo y la prensa, la influencer ha escogido un look que nunca pasa de moda.

Sira Martínez apuesta por el jersey en pico en azul bebé

Por un lado, la yóquey ha incluído en su look una camisa blanca con botonadura frontal de clip metálico que ha combinado con un jersey de cuello en pico en color azul bebé. Este binomio siempre funciona de maravilla, es un must have en los armarios de las mujeres más elegantes y no podemos dejar de utilizarlo, sobre todo en primavera.

Su outfit de amazona lo completó con unos pantalones de tipo skinny blancos, elegantes y cómodos, específicamente creados para montar a caballo y elásticos para soportar los movimientos más bruscos. No obstante, si queréis darle un toque más moderno, siempre podéis sustituir el pantalón pitillo por un wide leg blanco. A este look, naturalmente, no le sobraban unas buenas botas de montar hasta la rodilla en color negro. Si quisiéramos, podríamos utilizar este outfit para un día de campo ajustando las prendas a las circunstancias y utilizando los complementos adecuados.

¿Como podemos completar este look 'Old Money'? Pues muy sencillo, para no salirnos demasiado de la línea del estilo de Sira, un chaleco en color beige, un pañuelo satinado al cuello o un bolso bandolera con estampados en tonos tierra podrían irle a la perfección. Aunque Sira Martínez no utilizó grandes joyas para que no le molestasen durante la competición, el azul bebé del jersey y el color dorado casan de maravilla. Si, por lo contrario, llevas este look a un estilo más cosmopolita, siempre puedes incorporar unos pendientes dorados de estilo handmade pequeños o un colgante sencillo, como el que llevaba la joven.