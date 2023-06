Tacones, sandalias y zapatillas deportivas... ¡nos encanta todo el calzado! Amamos conocer las tendencias que arrasan en esta materia; pero siendo realistas, en muchas ocasiones dar con los zapatos bonitos y cómodos puede terminar siendo un gran quebradero de cabeza. Por suerte, en muchas ocasiones, nuestras famosas patrias nos enseñan piezas de tacón cómodo que sirven para alargar nuestras piernas visualmente sin necesidad de estar incómodas. Ejemplo de ello son los nuevos zapatos de salón, de tacón bajo, de Norma Duval. Son una opción perfecta si eres bajita y quieres estilizar tu silueta.

Son cómodos y perfectos para llevar con pantalones vaqueros, faldas, monos, vestidos y muchos más. Le darán un glow up momentáneo a cualquier look. ¿Lo que más nos gusta de su propuesta? Son de color blanco y quedan de maravilla en los eventos importantes. ¿Sabes cómo se mide al altura de un tacón? Bajo (de 1 a 3 cm), medio (de 3 a 5 cm), alto (más de 5 cm) y muy alto (más de 10 cm).

¿Tienes un evento a la vista? Estos zapatos de tacón bajo de Norma Duval te solucionarán el outfit

Hay un tipo de tacón que nunca falla y es aquel no es ni alto ni bajo (denominado tacón sensato). Así pues, recopilamos el de Normal porque nos parece ideal para llevar 24/7. Para empezar es un salón clásico cuyo tacón de no más de 5 centímetros es el aliado perfecto. Eso, sumado a que se ajustan perfectamente al pie, los convierten en nuestro compañero de viaje. Son de una firma española conocida como 'MySoft'. La mala noticia es que no sabemos el precio del artículo ni podemos comprarlo online, pero sí que la firma tiene varios puntos de venta repartidos por el mundo.

Nosotras también queremos estos zapatos de tacón para todos las fiestas a los que nos inviten este verano. En El Corte Inglés hemos fichado una opción muy versátil gracias a su neutralidad y que podremos llevar para ir a la oficina, salir a cenar con nuestras amigas o incluso, para cita romántica. Son de la firma española 'Martinelli' y tienen un precio de 110 euros. Tiene un tacón de 8,5 centímetros (algo más alto que el de Norma) y también lleva la planta de gel y su suela es flexible.

Si a priori crees que este zapato es elevado, te enseñamos otro de la firma Lodi (también disponible en El Corte Inglés) que será toda una inversión por 149 euros.

Este modelo en color blanco roto y hecho en piel destacada por el detalle de la hebilla en dorado. Un diseño confeccionado con tacón medio de 5 cm de altura y punta fina.