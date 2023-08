Es una de las influencers mayores de 50 más estilosas, por eso le seguimos la pista y fichamos todos y cada uno de sus looks, que para nuestra suerte casi todos los podemos encontrar en las tienda low cost, como Zara. Carmen Gimeno ha viajado a París para disfrutar de unos días de turismo y, como las temperaturas en la capital gala no son tan elevadas como las de nuestro país, le ha permitido lucir un estilismo que ya huele a entretiempo. Seguimos de vacaciones, pero la vuelta a la oficina se acerca y también el momento de hacer nuestra wishlist con las primeras compras de la temporada. Puedes empezar por los vestidos todoterreno de Massimo Dutti o por las dos piezas que lleva Carmen Gimeno en París. Un look ideal para todas las edades y, especialmente si has pasado los 50, porque te quita varios años de encima.

Cómodo, pero con un aire parisino muy chic, así se puede definir el estilismo de la influencer del que nos hemos enamorado totalmente ¿Lo mejor? Que lo podemos encontrar entre las prendas de la nueva temporada de la marca de Inditex.

El look de Carmen Gimeno de Zara: Falda midi y top marinero

Carmen ha elegido un cuerpo de lino de rayas marinero, de cuello redondo amplio y manga por debajo del codo con trabilla y botón y bajo con aberturas laterales, que ha combinado con una falda midi de tiro alto, también de lino, de línea evasé y bajo desflecado, en tono gris antracita, todo de Zara. Para añadir un toque más informal, y, sobre todo cómodo para pasear por París, unas sneakers de New Balance, una de las favoritas de las influencers. Un estilismo que nos encanta para comenzar la temporada, como perfecta transición del vestido de tirantes a la blazer.

Los tops marineros son un fondo de armario para cualquier edad y combinan absolutamente con todo. Como hace Carmen con falda midi, pero también lo puedes llevar en tus primeros días de oficina con un pantalón blanco o con unos vaqueros, si buscas algo más informal. Este de Zara tiene un precio de 29,95 euros y puedes encontrarlo en la web en todas las tallas de la XS a la L.

La falda también es de la nueva temporada de Zara y tiene un precio de 39,95 euros. Todavía está disponible en las tallas de la XS a la XL.

Con sneakers o con unas bailarinas y un bolso en contraste, Carmen Gimeno lo ha elegido en rojo, con esta combinación te llevarás todas las miradas a la vuelta a tu oficina.