Si te gustan los bikinis de estilo clásico, ficha el de Irene Rosales

Encontrar el traje de baño perfecto cada verano no es tan fácil como parece. Se trata de encontrar esa pieza que nos quede bien a nuestro cuerpo, con la que nos sintamos cómodas y, si no es mucho pedir, que no sea muy caro. Pues bien, Irene Rosales se ha convertido en nuestra inspiración y nos ha dado una opción perfecta. La andaluza se está haciendo un hueco como prescriptoras de estilo y aprovecha el verano y sus vacaciones de verano para publicar sus mejores atuendos estivales y sus bikinis más especiales que, como siempre cuando nos gustan, nosotras no tardamos ni un segundo en encontrar.

Además, la nuera de Isabel Pantoja se muestra muy cómoda en estilo clásico. ¿Recuerdas el vestido rojo pasión y súper ajustado que llevó hace poco para una boda en Asturias? Pues ahora hace lo propio pero con un bikini súper bonito.

El último posado que ha subido nos ha encantado. Se ha mostrado al natural, sin complejos, mostrando su cuerpo y lo ha hecho con un bikini que lo tiene todo para convertirse en un básico de tus meses de verano. Lo que más nos llama la atención es que se trata de un conjunto clásico que no pasa de moda y se adapta a todos los gustos. Además de su favorecedora forma, claro. Por supuesto, su color fuerte es ideal para potenciar el bronceado y, por si fuera poco, tenemos que decirte que lo hemos encontrado a buen precio en Shein.

Así es el bikini rojo de Irene Rosales

Se trata de un bikini que hemos encontrado en la firma 'low cost' a un precio de chollo. Irene Rosales lleva un top de estilo bandeau y fruncido en el pecho, que es perfecto que las marcas de los tirantes no se queden sobre la piel.

Además ayuda a recoger el pecho, por lo que resulta cómodo y favorecedor. El diseño minimalista lo hace perfecto para llevar a todo tipo de eventos, desde fiestas en la piscina hasta combinado con una falda ibicenca para tomar algo en un chiringuito después de la playa. Esta pieza cuesta 6 euros en Shein.

La braguita del conjunto tiene el mismo diseño, y es de tiro medio, perfecta para cubrir el trasero y no enseñar demasiado. Nosotras hemos fichado un modelo muy parecido, pero con cordones en los laterales. También de Shein por otros 6 euros.