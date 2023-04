Este mes estamos hasta arriba de eventos... ¡y los que quedan por llegar!. Inmersos en plena Feria de Abril, ahora comienza lo más fuerte con la temporada de bodas, bautizos, comuniones y graduaciones, por lo que seguro que tienes una celebración próxima para la que debes elegir modelito, ¿verdad? Si es así, estás de suerte, ya que en este te vamos a enseñar el mono que acaba de estrenar Lourdes Montes y que nos ha enamorado, porque es muy elegante y nos parece ideal para triunfar en cualquier ocasión que se precie. ¡Te lo mostramos!

Los monos son una de las prendas favoritas para eventos. Son cómodos de llevar, sofisticados y visten mucho. Si escoges uno con estampado llamativo serás la invitada más estilosa sin necesidad de añadir muchas florituras; y si prefieres uno liso, puedes optar por complementos especiales como un bolso joya o un tocado con los que crearás un 'lookazo' en un momento. ¡Tienen infinitas posibilidades!

El mono más elegante de Lourdes Montes

Como buena sevillana, Lourdes Montes no ha querido perderse el que es el evento del año para muchos andaluces, la Feria de Abril. Allí ya la hemos visto vestida de flamenca con un espectacular traje color salmón, pero como no todos los días es necesario ir con diseños flamencos, también nos está enseñando alternativas perfectas para quien decida no vestirse con el traje de flamenca. El último que ha lucido no ha encantado porque nos parece sencillo y cómodo, pero súper elegante, perfecto para aguantar toda la noche en cualquier gran fiesta que tengas próximamente.

El look de la mujer de Francisco Rivera tiene como protagonista un mono negro de Colour Nude, una firma Made in Spain especializada en diseños para eventos, que se ha convertido en una de las favoritas de las celebrities. Se trata del modelo 'Circe', un mono anudado en tejido de punto con un marcado escote en pico. Tiene unas mangas cortas con dobladillos que crean un bonito y glamuroso efecto “sin mangas”. La parte del pantalón es de corte palazzo y queda genial. Cuesta 275 euros.

Es una prenda que favorece mucho a todos los cuerpos porque, por su corte, acentúa las curvas y eleva el pecho al tiempo que recoge tripita. Además, el color negro es uno de los favoritos para eventos, puesto que es glamouroso y es el que más adelgaza.

Lourdes lo ha combinado con unas plataformas y complementos sencillos como unos brazaletes dorados y pendientes largos. ¡Guapísima!